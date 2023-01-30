吳淡如不買法國房！爆料1離奇規定 網友嚇壞：根本強盜
散文作家兼投資理財專家吳淡如，因為在日本東京、京都等地都有置產，被網友視為房地產達人，不過，她從不輕易推薦別人買房，還要粉絲投資前睜大眼睛，搞懂法規與報酬率，近日她剛從鍾愛的法國巴黎旅遊返台，對於外界好奇她為何不在當地買房，吳淡如透露法國一個規定非常可怕，所以不敢置產，讓網友也很驚訝。
記者江芷稜/綜合報導
作家海明威曾比喻巴黎是一席流動的饗宴，「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟著你」，這句話打動許多讀者，吳淡如年輕時也因此辭掉工作後到當地旅行，此後就被浪漫氛圍吸引，幾乎每年都會前往巴黎度假，懷念青春歲月。今年過年她和家人分開，選擇與閨蜜到法國度假，分享許多美麗風景照，讓粉絲們相當動心。
吳淡如年後開工，收到粉絲詢問她為何不在當地置產，她透露自己對房地產很感興趣，因為房子是個人自由空間的象徵，但寧可去住五星級酒店，也不想買法國的房地產，原因在於法國有一條規定，「非自用住宅（résidence secondaire）被非法強佔超過48小時後，即使報警，警察無權驅逐佔領人，屋主如果想要收回房屋，必須走法律程序！最少會搞二三年，還要花很多訴訟費用，這規定真是太可怕了！」
她還補充說，如果在法國辦理房貸，銀行代辦費是貸款的3%左右，價格非常高，因此外國人在法國買房看似不太難，背後卻隱藏了許多不為人知的眉角，若有投資意願必須弄清楚當地法規，網友聽完敘述後，直呼「超可怕的規定，之前看報導真是驚呆了！」、「謝謝淡如讓我又長知識了啦」、「很難想像法國有這樣的法律」，對當地打房的規定非常訝異。
※【NOWnews 今日新聞
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