中市府、議會新春團拜　議長：市政推動多溝通

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今市府所屬一級機關員工112年新春聯合團拜，盧秀燕表示，她上任後只有第一年主持過市府團拜，後三年因疫情改為廣播等其他方式辦理，今年好不容易疫情逐漸平穩，市府、各行各業才能順利舉辦團拜，特別有意義，新的一年會更加努力建設台中，讓台中更好，祝福大家開工順利、順心如意、兔年行大運、新年快樂。
盧秀燕也說，今年除市政工作與建設外，有許多開創性業務，如今年3月將舉辦2023世界棒球經典賽（WBC），正密切籌備中，這是全世界能見度高的球賽，全民引頸期盼，今日特邀請中信啦啦隊參加，歡迎市民朋友3月來台中觀賽；此外，亞洲棒球錦標賽也將於台中舉行，而這週六將登場的中台灣元宵燈會，是中部地區最大的燈會，規模與台灣燈會不相上下，更首次移師中央公園舉行，一定讓市民大飽眼福、光彩炫目，歡迎全國民眾到台中參觀。
台中市議會今舉行新春團拜，議長張清照、副議長顏莉敏與市長盧秀燕一同向議員及各局處首長團拜，張清照發給每人一個紅包。張清照表示，新的一年，希望市政府未來推動的政策能對議會說明清楚，大家要儘量多溝通，多交換意見，讓市政及議事能推動順利，圓滿。
盧秀燕則表示，對於議長對市政的指導跟鞭策，謹記在心，她並指出，會努力建設讓台中市更好。
盧秀燕並指出，對於市府的政策會加強跟議員溝通說明，在過年之前，她跟2位副市長黃國榮及王育敏及各局處長都有拜會議員，就新年度的政策及預算都有大概的說明，會繼續努力加強說明及溝通，未來請議會繼續鞭策及指導。