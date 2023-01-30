年節效應影響經濟指標止跌回升　總經專家曝背後隱憂仍存

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此次調查的6項分項指標中，購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機等5項指標皆呈上升，僅物價水準指標呈現下降，吳大任說明，台灣的消費者物價指數年增率從去年第4季開始已跌破3％，目前國際整體景氣較差、全球需求續降，因此CPI年增率在今年跌破2%的機率高，但因此次調查時間點碰上農曆春節，期間有部分店家、業者會有漲價的的情形，像是計程車等，在年節效應的影響下，才會呈現下跌。
除了物價水準指標外，「購買耐久財」以及6項指標以外的「房地產指數」也是關注重點，此次調查結果顯示，兩項指標分別上升0.6至0.7點，上升幅度接近一致，其中，「購買耐久財」的信心指數由悲觀再轉回樂觀狀態，「房地產指數」則維持樂觀。
吳大任提到，兩指數在此次調查中變化幅度不大，但值得關注的原因在於，立法院於1月初三讀通過「平均地權條例」部分條文修正草案，原本預期此政策將會打擊房地產信心，然而事實上並無帶來太大的衝擊，甚至與房地產相關的信心指數反而呈現回升。
他認為，預期的政策衝擊被抵消，其中一個原因可能是利空出盡，也有可能是內政部在三讀通過之後表示，修正後的條例「不溯及既往」，簡言之，此政策僅有可能影響預售屋的買賣，先前交易的投資客，並無受到大大的打擊，對於一般民眾而言，政策將使房價下跌的期待恐落空，因此即便此次兩項指標的變化幅度不大，未來政策所帶來的影響仍值得關注。
此外，對於2023經濟展望方面，吳大任聚焦於「家庭經濟」與「經濟景氣」2項指標，此次調查結果顯示，兩者皆止跌回升，受惠農曆春節以及國門開放的旅遊消費浪潮所致，年節效應影響顯著，一般民眾可能會因此感覺到台灣經濟景氣回升。
話雖如此，背後隱憂仍存，他提醒，台灣在去年第四季因受全球深陷通膨、升息循環影響，出口表現衰退，打擊國內整體經濟影響，預期歐美國家今年上半年仍會持續升息，因此在歐美國家貨幣政策轉向前，台灣出口要好轉仍相當不容易。
國泰金控董事長蔡宏圖今日針對2023年經濟情勢表示，上半年觸底、下半年將有反彈回升的格局，吳大任認為不無可能，但挑戰也不小，現今經濟情勢變化快，景氣燈號在短短半年的時間不斷變換燈號，他判斷，美國聯準會的貨幣政策轉向時間點可能會在今年第3季，在第2季以前轉向機率較小，在此之前，台灣的出口困境仍存，整體經濟將持續低迷。