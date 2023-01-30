啦啦隊陳伊遊泰遭「強襲舌吻」！恐怖觸感曝：嘴巴狂冒痘
樂天女孩成員陳伊，因活潑搞怪的形象，受到球迷們喜愛。近日，陳伊就把握難得的年假，與好姊妹們一同飛到泰國曼谷旅行，也到當地知名景點「北碧野生動物園」玩樂，結果陳伊完全拍不出美照，只留下不斷被長頸鹿襲擊舌吻的畫面，讓大家通通笑翻。
娛樂中心/綜合報導
陳伊日前和其他樂天女孩小帆、曲曲、巫苡萱、沐妍，跑到泰國旅行散心，享受當地帶來的溫暖陽光，昨（29）日一行人就跑到「北碧野生動物園」遊玩，不僅體驗餵食大象和老虎，還坐上吉普車跟一群長頸鹿、斑馬拍照。
沒想到，陳伊卻在IG上寫下崩潰心情，「看到很多人來長頸鹿動物園都有很美的大片，而我卻⋯超級後悔的啦！雖然很有我自己的風格，但看完照片都很問號我到底在想什麼，羨慕有美照的人，強烈建議去拍照的朋友一定要專心拍照，不能專心餵長頸鹿跟他們玩，因為你的照片都會臉歪嘴斜的。」
只見陳伊邊拿食物邊拍照，下秒就被一群長頸鹿強襲舌吻，整張臉完全被吸住，搞笑的畫面曝光後，讓所有人通通笑翻，就連同行女孩們都來留言表示，「玩到工作人員都在笑！」、「喇舌了」、「我很喜歡耶」、「好Q喔！照片比我好看。」陳伊也補充被長頸鹿舌吻的感覺，雖然不會臭，不會濕濕的，「但⋯隔天嘴巴附近會長痘痘！」（編輯：詹鎰睿）