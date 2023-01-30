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通膨飆14年新高！菲律賓鬧洋蔥荒　價格比肉類成本高昂

▲菲律賓鬧洋蔥荒，當地通膨飆漲導致洋蔥價格比起肉類成本還要昂貴。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓鬧洋蔥荒，當地通膨飆漲導致洋蔥價格比起肉類成本還要昂貴。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

菲律賓去年11月通貨膨脹率攀升到8%，創下自2008年11月以來的新高。作為菲律賓菜餚中主食的洋蔥，上個月開始價格飆升至超過肉類成本，每公斤金額也超過這個東南亞國家的每日最低工資，儘管政府批准進口國外洋蔥，但鬧洋蔥荒的情況仍使菲國民眾「鋌而走險」走私近40公斤的洋蔥回國。

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菲律賓統計署去年12月表示，在食品和非酒精飲料漲價帶動下，11月通貨膨脹率從10月的7.7%攀升到8%，其中食品價格上漲主因為蔬菜、根莖類、烹飪用香蕉和豆類指數年成長率達25.8%。

根據《BBC》、《菲律賓每日詢問報》等媒體指出，近期菲國洋蔥產量短缺導致市價翻倍飆漲，通膨持續攀升也使菲國央行承受更大壓力，須繼續緊縮貨幣政策。

根據官方統計，上個月菲律賓洋蔥價格飆升至每公斤700比索（12.80美元）左右，身兼任農業部長的菲國總統小馬可仕（ Ferdinand Marcos Jr）形容食品價格上漲為「緊急狀況」。

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）18日表示，有爭議的南海局勢緊張讓他「徹夜難眠」。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統小馬可仕身兼農業部長，他曾承諾要提高糧食產量，如今不少議員要求他履行承諾否則下台。（圖／美聯社／達志影像）
由於國內洋蔥荒導致價格甚至超過肉類成本，為了增加供應，小馬可仕在本月稍早批准進口國外的紅洋蔥和黃洋蔥，但在菲律賓經濟重新開放推動了國內需求明顯回升同時，惡劣氣候仍影響了包括洋葱在內的農作物生產。

報導指出，ING銀行高級經濟學家馬帕（Nicholas Mapa）表示在去年8月，該國農業部就曾預測根莖類作物可能出現短缺。數月後，菲律賓遭遇了兩場強大的暴風雨，確實導致大量農作物損失。

搶手的洋蔥也改變了菲律賓民眾的日常生活，有攤販表示儘管最近幾周價格有所緩解，但洋葱對多數消費者來說仍是一種奢侈品，過去每天要買三到四公斤洋葱現在只買的了半公斤；也有新娘在結婚時決定捨棄鮮花，改在婚禮上攜帶一串洋蔥，菲律賓航空公司甚至傳出10名機組成員試圖將40公斤左右的洋葱、水果裝入行李袋而遭調查。

不過馬帕也警告，由於進口時機與當地洋蔥生產季都在二月，可以預計下個月洋蔥價格能夠順利穩定下來，只是一旦農產收成和進口幾乎同時進入菲律賓市場，洋蔥的價格可能會面臨急劇下跌。
 

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