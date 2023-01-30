夏浦洋腳傷步行復健 原子少年爆料：他家有座自己的山
從選秀節目《原子少年》出道的林煥鈞、夏浦洋、陳峻廷今（30）日出席凱渥開工團拜，夏浦洋因參加《全明星運動會》前十字韌帶斷裂，過年在老家頭份休養，「有幾天跟家人爬山，多走走路當復健，我是爬我家後面的山，剛好有個小農舍在山坡上面。」陳峻廷爆料夏浦洋家境不錯，笑說：「他家後面有一座自己的山。」林煥鈞附和：「他家有一個地標路牌寫夏家宅邸。」3人互相吐槽的默契十足。
記者羅凌筠/台北報導
夏浦洋談到FEniX新專輯將在4月發行，從初三團員們就開始練舞，陳峻廷則透露他們會和《來吧！營業中2》合作，「Maybe可能有自己的節目。」他許願團綜的主題可以是益智外景節目，「鬥智可以找承隆跟我，鬥勇有浦洋、家齊，運氣是MAX。」林煥鈞預告Ozone將在2月4日、5日舉辦EP簽唱會，「大家記得來找我們聊聊天，跟我們說過年發生什麼事。」夏浦洋問：「我們去要排隊嗎？」林煥鈞俏皮回：「看你們心意。」
出道後迅速走紅，林煥鈞最大的感觸是開車回奶奶家，在車上廣播聽到自己的歌，「聽到自己聲音就會覺得怪怪的，很特別的經驗。」他也包了紅包給奶奶，奶奶收下紅包袋，把錢抽出來還給他，陳峻廷笑說長輩當下一定要收紅包，這是一個喜氣，之後想怎麼退錢都沒關係，夏浦洋則說：「爺爺有收紅包，但是又包一個更大包回來。」林煥鈞打趣：「包家裡房地產的證？」陳峻廷也虧夏浦洋：「還是後面那座山？」