台電宣示穩定供電目標　3面向落實電力淨零排放

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曾文生於活動中回顧2022年，用電量隨極端氣候、經濟成長而攀升，尖峰用電量除了較2021年增加190萬瓩之外，更首度突破4000萬瓩大關，並於7月創下4074.8萬瓩歷史新高紀錄，台電也將透過專業電力調度、調配機組排程及旺盛的太陽光電等再生能源挹注，確保穩定供電。
台電指出，新的一年，台電將藉由機組更新改建、強化電網韌性、智慧發電與調度、需求面管理及儲能系統運作共同確保供電穩定，也將協同政府、產業與社會大眾，從電力供給、電網及用電需求等3大面向，逐步落實電力淨零排放目標。
電源開發方面，為落實國家能源轉型並兼顧穩定供電，台電持續推動低碳燃氣機組更新計畫，像是大潭電廠8號機、通霄電廠小型發電機組及興達電廠新建燃氣機組皆預計今年加入供電行列。
此外，台電去年陸續與德國西門子、日本三菱等國際大廠簽署技術合作備忘錄，推動既有燃氣發電機組「混氫」、燃煤機組「混氨」發電示範，其中，興達電廠混氫5%發電示範計畫即將於2月正式開工動土。
另外，台電繼2021年首座海上電場離岸風電一期投入發電，第2座海上風場離岸風電二期工程也於去年11月正式開工，且因應穩定用電需求及再生能源發展，台電自主建置儲能系統，並打造電力交易平台，吸引民間儲能系統等分散多元電力資源投入電力系統，自2021年營運至今已有35家業者參與，提供超過300MW容量。
而全台首座「光儲合一」結合綠能的20MW儲能系統也甫於今年1月於台南鹽田光電場啟用，另第一座電網級儲能系統也已同步於高雄路園變電所設置，全面強化電力系統。