台灣排除阻力 睽違3年重返參加阿拉伯醫療展

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台灣觀光醫療發展協會理事長，也是維新醫療集團董事長的許景琦醫師表示，這次他代表協會與台灣多家醫療院所，陪同台灣八十多家廠商到杜拜參加第48屆阿拉伯醫療展(ARAB HEALTH)，參展的都是台灣最高端最優秀的廠商跟業者，希望能擴大爭取全球醫療市場及穆斯林世界的龐大商機，也受到政府衛福部、外交部及駐杜拜台北商務代表處諸多幫忙。
許景琦表示，疫情趨緩加上邊境解封，台灣應該可以憑藉本身的醫療科技軟硬體優勢，配合台灣好山好水好人情的觀光資源，爭取與全世界醫療產業接軌，擴大學術醫技產業交流，從各方面讓台灣走進全球的醫療及照護設備市場。
在1月30日的開幕典禮當中，台灣駐杜拜台北商務代表處張治平代表，也親自到場出席，並且來到台灣館會場，跟每一家台灣廠商親切致意，讓每一位來到杜拜參展的台灣人，心裡受到鼓勵又倍感溫馨，另外衛生福利部石崇良次長，還特別頒發書面祝詞，並且預錄影音畫面在展覧現場播放。
台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦醫師感謝各界的支持鼓勵，希望這次參展能促進中東阿拉伯人民，前來台灣觀光接受優質醫療服務，今年協會還要前往日本、越南…等地參展&招商，促進國內外醫事專業人士進修交流，也會積極評估台灣海外觀光醫療據點的設立，加速落實台灣觀光醫療產業的發展。