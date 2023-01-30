厚外套帶著！明天日夜溫差13度 週六補班日「又濕又冷」
今（30）日台灣各地白天雖氣溫回暖不少，但受輻射冷卻影響早晚還是偏冷，本島平地最低溫落在苗栗農改場僅攝氏4.7度。中央氣象局指出，明（31）日天氣將還是跟今天差不多，輻射冷卻持續作用導致早晚溫差大，中部以北地區明日低溫大約只有攝氏10度左右，南部及東部地區低溫約攝氏12到14度，桃竹苗空曠地區仍有機會出現極端低溫，請民眾留意。氣象局目前持續針對全台18縣市發布的低溫特報。另外氣象局也指出，到了週三（2/1）晚間開始東北季風增強，迎風面的水氣會開始增多，這個週六（2/4）補班日，北部、東半部地區民眾可能得忍受「又濕又冷」的天氣型態。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員葉致均指出，今晚到明天清晨還是受輻射冷卻影響，入夜後會非常寒冷，嘉義以北地區低溫下探攝氏11度，其中桃竹苗地區則有機會來到10度左右；南部地區低溫約攝氏12度。到了白天陽光露臉高溫快速回升，西半部地區高溫可達攝氏23到25度，東部地區高溫約攝氏22度，日夜溫差相當大，西半部地區整整相差攝氏12到13度，早出晚歸的民眾建議厚外套還是帶身上以防萬一。
雨量部分，葉致均指出，明日水氣還是偏少，與今天一樣維持穩定晴朗的天氣。不過週三（2/1）入夜後受東北季風影響，不僅北部、東北部地區高溫會明顯下滑攝氏4到6度左右，水氣也會漸漸增多，迎風面桃園以北、東半部地區將有局部短暫雨，週五（2/4）起水氣更多降雨機率提高，到了週六（2/4）補班日北部及東半部地區恐怕將是一個「厭世濕冷天」。