電影《想見你》票房破億！許光漢立「百萬之約」再飛南韓
風靡全亞洲的神劇《想見你》，現正全台戲院熱映中，票房突破億萬大關，達到1億1千7百萬！製片人麻怡婷24日攜鳳南小隊柯佳嬿、許光漢、施柏宇和主題曲演唱歌手孫盛希一同飛抵南韓出席首映會，吸引百名韓國記者參與，孫盛希更在現場開唱韓文版〈眼淚記得你〉，讓南韓影迷驚嘆其美聲，帶給粉絲視覺聽覺上的雙重享受。
記者黃雅琪/綜合報導
鳳南小隊到南韓電影院與影迷近距離互動問答，現場粉絲也相當用心，為了吸引演員目光製作各式各樣的手幅，有女粉絲以手幅向柯佳嬿喊話「姐姐，女朋友的位置還是空的吧？」、「柯佳嬿和我結婚吧」，還有粉絲瘋狂示愛「全球最帥許光漢」、「施柏宇跟我談戀愛吧！」甚至還有人特別準備柯佳嬿偶像孔劉的手舉牌贈送，令柯佳嬿覺得既可愛又窩心。
於南韓舉辦的首映記者會中，被詢問若票房創佳績是否有獻給南韓觀眾的「票房公約」？柯佳嬿表示：「我在電影裡有獻唱插曲囉，再來就看兩位帥哥了。」，施柏宇則回應：「我的破億舞蹈正在練，先來這裡見你們最重要。」許光漢：「我會負責幫忙拍攝，現在還沒有辦法完成，但希望電影在南韓有更好的成績，讓我們有機會再來感謝你們。」
電影《想見你》25日於南韓上映，正式上映5天觀眾已突破14萬5千人次，累積票房約韓元14億2千4百萬左右，對此許光漢立下百萬之約：「搞不好真的很快破100萬，我們會有機會再回來見面。」電影版《想見你》將在香港時間2月9日情人節前夕浪漫上映，柯佳嬿、許光漢和施柏宇也會在2月4日至6日直飛香港與影迷見面。