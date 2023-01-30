台電兩年恐虧5千億　曾文生直呼壓力大、會留任經部次長

台電於今日下午舉辦「綠動啟航 兔躍新程」2023年新春團拜活動，會中由台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭帶領各事業部執行長、副總經理、各單位主管與同仁，和工會秘書長蕭鉉鐘等上百人齊聚相互拜年。
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至於3、4月是否有電價調整相關計畫，曾文生回應，會持續整理全球各國的整體情勢，但他認為，目前國際能源價格看起來有稍微緩和，但與實際電價呈現仍有一定的距離，談到電價，國內產業競爭力與物價穩定也是考量範圍，因此仍要繼續搜集世界各國大致上的狀況，並將資料提供給電價審議委員會做判斷。
除了電價之外，他也提到，在燃料採購上會持續提前部屬，避免國際衝擊，另外，在風控中心成立後，在運作上的穩定度有顯著的效果，尤其在發電方面，只要備轉容量稍有餘裕，會在週末時，進行簡單的機組維修，提高機組妥善率，不僅可以減少維修成本，也可以降低使用電力成本較高的機組。
針對各界關注的夏季穩定供電問題，曾文生表示，在2021年513、517停電事故發生後，台電在整體電力調度方面，採取更有彈性的規劃，並且每天進行穩定供電會議，此外，核二2號機3月14日屆期將滿，台電早在一年前就有部屬，而大潭電廠8號機也預計在夏天前接受調度。
內閣改組名單於近日陸續公布，曾文生表示，會繼續擔任經濟部次長一職，至於台電代理董事長則要聽長官指示，如果有好的董事長人選也非常好，但無論如何未來都還會一起工作，強調「沒有要離開」。