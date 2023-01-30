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台電兩年恐虧5千億　曾文生直呼壓力大、會留任經部次長

▲台灣電力公司今（30）日舉行2023年新春團拜活動，台電代理董事長曾文生會後受訪談及台電在去年與今年虧損加起來恐衝破5千億時，直呼壓力很大。（圖／台電提供）
▲台灣電力公司今（30）日舉行2023年新春團拜活動，台電代理董事長曾文生會後受訪談及台電在去年與今年虧損加起來恐衝破5千億時，直呼壓力很大。（圖／台電提供）

記者鄭妤安／台北報導

台灣電力公司今（30）日舉行2023年新春團拜活動，經濟部次長、台電代理董事長曾文生會後受訪坦言，台電在去年與今年虧損加起來恐衝破5千億，「我壓力也很大」，直言「實在是不想在代理任內成為虧損最多的董事長」，內閣改組名單於近日陸續公布，他表示，會繼續擔任經濟部次長一職，至於台電代理董事長則要聽長官指示，無論如何未來都還會一起工作，強調「沒有要離開」。

台電於今日下午舉辦「綠動啟航 兔躍新程」2023年新春團拜活動，會中由台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭帶領各事業部執行長、副總經理、各單位主管與同仁，和工會秘書長蕭鉉鐘等上百人齊聚相互拜年。

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曾文生於會後受訪提到，台電去年帳上虧損2675億，今年經預算編列後，估將再虧損2785億元，加起來衝破5千億，「坦白講，我壓力也很大，實在是不想在代理任內成為虧損最多的董事長」，希望隨著減碳、能源使用，使價格合理化成為節能與有效使用電力能源的動力，台電會透過後續的溝通與說服，讓整體財務更穩健。

至於3、4月是否有電價調整相關計畫，曾文生回應，會持續整理全球各國的整體情勢，但他認為，目前國際能源價格看起來有稍微緩和，但與實際電價呈現仍有一定的距離，談到電價，國內產業競爭力與物價穩定也是考量範圍，因此仍要繼續搜集世界各國大致上的狀況，並將資料提供給電價審議委員會做判斷。

除了電價之外，他也提到，在燃料採購上會持續提前部屬，避免國際衝擊，另外，在風控中心成立後，在運作上的穩定度有顯著的效果，尤其在發電方面，只要備轉容量稍有餘裕，會在週末時，進行簡單的機組維修，提高機組妥善率，不僅可以減少維修成本，也可以降低使用電力成本較高的機組。

針對各界關注的夏季穩定供電問題，曾文生表示，在2021年513、517停電事故發生後，台電在整體電力調度方面，採取更有彈性的規劃，並且每天進行穩定供電會議，此外，核二2號機3月14日屆期將滿，台電早在一年前就有部屬，而大潭電廠8號機也預計在夏天前接受調度。

內閣改組名單於近日陸續公布，曾文生表示，會繼續擔任經濟部次長一職，至於台電代理董事長則要聽長官指示，如果有好的董事長人選也非常好，但無論如何未來都還會一起工作，強調「沒有要離開」。

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