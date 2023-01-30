44歲陳志強求子 帶曾智希低溫10度「摸頭500尊羅漢」
陳志強、曾智希今（30日）出席三立集團開工團拜，新婚將滿1年，讓陳志強最開心的就是「水某」會做家事了，曾智希笑說因為現在有了屬於他們的新家，就會多花一點時間在家事上。而陳志強母親去年過世，所以今年過年夫妻倆邀請曾智希娘家人到新家一起過，除夕吃完年夜飯，初二再回娘家，曾志希說以往都會在年前先下高雄向婆婆拜年，但今年老人家不在，還是有去拜拜，覺得以前比較有當媳婦的感覺。
記者羅凌筠/綜合報導
而每年過年曾智希家都有一個習俗就是全家旅遊，陳志強是第一次參與，他說一行十多人去南投渡假村玩，包了一棟獨棟民宿，由於老丈人及丈母娘是虔誠佛教徒，第一天就帶著他們去仙佛寺拜拜，老丈人表示這寺廟有108尊羅漢，一到現場發現不止吧，很壯觀的竟有500尊羅漢，他們往前看指示牌，上面寫著摸羅漢的頭，順時鐘三下求子，逆時鐘三下求女，看著岳母已經拿著手機要錄影，這時才發現他們是借觀光之名，實際上是想抱孫子啦。
陳志強笑說原以為摸幾尊象徵就好，因為天氣才十度，吹著風怎麼摸的完？但看著長輩期待眼神，兩人只好邊摸邊爬山，花五十多分鐘才摸完500尊羅漢。面對新的一年，陳志強與曾智希希望除了事業順利之外，就是等待好「孕」到，生一個兔寶寶，陳志強笑說其實兩人一直有在準備，而曾智希則笑說要繼續演戲，肚皮的事真的就交給緣分了。
三立集團在董事長張榮華及總經理高明慧的帶領下，團拜發出2200個紅包，總經理高明慧表示今年員工要達到董事長所期許的目標，「收視創新高」、「業績創新高」、「節目品牌創新高」，董事長張榮華則強調疫情已過，今年就是三立新時代的開始。三立四大體系包括新聞部、節目部、新媒體事業部及業務體系部門主管帶領同仁表演及喊口號，使出渾身解數，扮財神、跳兔子舞、灑發財金，讓開工充滿活力。