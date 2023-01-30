林佳辰正妹姊姊死會？甜蜜環抱照曝光 她公開帥男身分
從選秀節目《原子少年》畢業出道的男團Ozone，成員林佳辰（Summer、夏夏）有個大2歲網美姊姊米安，出眾外貌在總決賽時收服導師坤達、Ella、周湯豪及少年們，個人IG短時間暴增上萬名粉絲。單身的米安昨（29日）突然分享被一名帥氣男子從背後環抱的照片，疑似宣告死會，對此，她隨後公開該男身分。
娛樂中心／綜合報導
曝光的數張照片，米安與帥男戴情侶對錶，男方從後方霸氣伸手勾著她的脖子，以及把女生擁入懷、米安小鳥依人的POSE，兩人還相互摸頭自拍，相當親暱，剛過25歲生日的米安，除了感謝粉絲的祝福，同時曖昧寫下：「一直以來都覺得送手錶是一件很浪漫的事情～就好像在告訴你，我要把這輩子的時間都給你。」
由於米安先前曾公開表示，欣賞原子少年土星、創作團體「亞特蘭提斯ATLANTIX」成員呂植宇，貼文一發布，網友紛紛留言：「姊姊...植宇要哭哭了」、「米安男友嗎」、「姐姐有男朋友了」 ！還有人狂虧「姊控」林佳辰，「完蛋！佳辰姊夫？顏值要拚過林佳辰了」、「佳辰不用擔心老大不小的部分了」、「佳辰要被拋棄了」！
似乎太多人詢問男子身分，米安稍晚在限時動態透露，與她一起拍照的只是家人，「他是我的表弟啦！」才解答眾多粉絲的疑惑，不少人發現表弟顏值也頗高，直呼：「一家怎麼都那麼好看」、「連親戚顏值都好高！神仙家庭」！（編輯：楊穎軒）