睽違1年！王力宏復出吐心聲 4萬粉絲按讚：終於回來了
46歲金曲歌王王力宏因婚變打官司，沉潛逾1年時間，年初宣布復出在賭城拉斯維加斯開唱，票房開出紅盤，近5千個座位座無虛席，爸媽、兄弟等全家人到場為他加油打氣，歌迷反應不錯。得知外界給予好評，似乎讓他放下心，在社群平台發聲感謝歌迷，短短1小時就在微博累積破3萬讚，IG也有近1萬人按讚支持，感嘆「終於回來了」！
記者江芷稜/綜合報導
王力宏28日在「ONE Leehom Wang 一個王力宏」賭城演唱會上分享這1年以來的心得，哽咽表示人生總有摔倒的時候，尤其是在疫情期間，每個人生活都不太容易，「像我去年，就不太容易」，但對於幸或不幸，自己都會虛心接受，把眼前的那條路變成對的，台下滿滿的觀眾大喊「我們一直都在」，表達對偶像的支持，氣氛溫馨感人。
除了演唱新歌《一個》、《想見就能見到》獻給粉絲和家人，他今（30）日在微博及IG曬出與觀眾在演唱會的大合照，寫道：「謝謝你們讓我，不是『一個人』（Thank you for being here with me.）。」短短一句話吐露回歸歌壇的心情，歌迷則紛紛留言「你從來不是一個人」、「很想你」、「蓋世英雄回來了！」等話語為他加油打氣，好友黑人陳建州、陳漢典都表態支持他重返歌壇。