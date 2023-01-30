楊銘威剛成名就喪母　懺悔「我要抱著她說愛妳」

台語劇《再見之後》最虐心一幕播出，劇中張耀仁附身楊子儀，告知父親尹昭德自己「離開人世」的消息，張耀仁隱忍悲傷藉由楊子儀說出：「爸，你不要傷心，能當你的兒子，我真的很開心。」這場親情戲令在場劇組人員都鼻酸，楊子儀坦言：「其實這場戲讓我很崩潰。」尹昭德也表示：「光是排戲，我就已經眼眶泛淚，當你從別人口中得知，最親的人再也無法回來，那種後悔的傷痛，讓留下來的人，該如何好好說再見之後，面對未來的人生。」
記者羅凌筠/綜合報導
當劇情走到來不及對親人表達愛和感謝，楊子儀感同身受的說：「我爸在我18歲時就離開我了，所以拍這場戲時，當時那種後悔、不捨的情緒席捲而來，完全不需要醞釀，因為有太多話已經無法對我爸說了；所以劇情裡，我可以說出來不及說的再見，其實是一種幸福。」他呼籲希望大家看完這部劇，更能懂得愛要及時，把握當下。
楊銘威對於母親在自己剛開始嶄露頭角的時候就離開，他深感後悔地說：「當時應該要用更多時間來陪媽媽，如果有機會時光倒流，我要抱著她說『我愛妳』。」平時給人感覺陽光樂觀的楊銘威，說到親情點滴，認真的情感流露，真摯的情緒全都帶到《再見之後》的「楊士修」身上，成為他近期戲路最不同的改變。
《再見之後》不僅講述人生道別課題，更結合薩克斯風音樂元素的浪漫，為了演出薩克斯風吹奏的場面，演員們也花了功夫勤練，張耀仁笑說：「在開拍前，常常去公園練習，還被小朋友媽媽當成街頭藝人，讓我心裡偷偷竊喜，表示我還吹得不錯。」楊子儀也分享：「還記得剛拿到薩克斯風，董老師讓我們把樂器帶回家練習。我吹著〈望春風〉，沒想到才吹『獨夜無伴守燈下』，中庭就傳來『春風對面吹』的旋律，就這樣我和不知名的鄰居，合力把〈望春風〉吹完，後來和鄰居相認，是一位退休老師，很有趣的經驗。」