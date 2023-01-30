Netflix 2月片單8部必追！情人節首推《換屋》愛上死黨
▲情人節必看電影《換屋假期》，由瑞絲薇斯朋（左）與艾希頓庫奇主演。（圖／Netflix提供）
記者黃雅琪/綜合報導
2023-01-30 19:29:11
春節連假期間許多人趁著放長假，把2022年收藏的片單給一一看完了！Netflix今（30）日推出「2月新上架片單」種類琳瑯滿目，舉凡場面浩大的動作鉅片、親密劇情片、浪漫喜劇、科幻驚悚片、國際間諜片、親子冒險片或令人大開眼界的紀錄片，其中Netflix推薦8部片單包括：《換屋假期》、《戀愛大戰》、《名偵探柯南：犯人・犯澤先生》、《衝吧烈子：第5季》、《我是千尋》、《億萬富犬》、《原本以為只是手機掉了》以及《安眠書店：第4季》。
西元2023年將有多部續集陸續上線，超高人氣的角色再度亮相，像是《奪命鴛殃2》（Murder Mystery）的亞當山德勒 （Adam Sandler）、珍妮佛·安妮斯頓 （Jennifer Aniston）回鍋飾演全職偵探；《驚天營救2》（Extraction 2）的克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）帶來更多令人血脈賁張的動作戲，以及查克史奈德（Zack Snyder）在科幻動作片《反叛之月》（Rebel Moon）中創造的嶄新浩瀚世界。 ▲《名偵探柯南：犯人・犯澤先生》將於2月1日上線Netflix。（圖／Netflix提供） 配合即將到來的西洋情人節，Netflix將在2月10日推出，由瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）和艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）主演的浪漫喜劇電影《換屋假期》（Your Place or Mine），劇情描述：一對死黨黛比（瑞絲薇斯朋飾）和彼得（艾希頓庫奇飾）個性南轅北轍，黛比跟兒子定居洛杉磯追求安穩日子，彼得則在變幻多端的紐約如魚得水。兩人交換彼此的房子和生活型態度過一週後，卻發現他們以為自己想過的生活，或許不是他們所真正需要的，也發現了彼此的另一面，不料愛情也可能因此找上門。 ▲好萊塢驚悚影集《安眠書店：第4季》即將回歸。（圖／Netflix提供）
日本影視方面，Netflix將於2月1日獨家上線《名偵探柯南：犯人・犯澤先生》，《名偵探柯南》裡的超強綠葉「黑影犯人」，儘管穿了多年的招牌緊身衣且每集都會出現，但粉絲卻都不知道他的名字？其實他叫作「犯澤」，而且每次他的出現就表示他要開始執行殺人計畫！這一次犯澤出現在罪案猖獗的米花町，心懷不軌地要殺掉某個人，可是有柯南鎮守破案率100％的米花鎮，這位犯澤先生的殺人計畫是否能成功？值得粉絲關注。
▼Netflix 2月上架片單。（圖／Netflix提供）