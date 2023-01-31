《開心鬼》女星逛景美夜市撞鬼！意外開啟「靈異體質」
緯來電影台全新自製電影《開心鬼》開鏡，由柯政銘導演執導，主要演員包括邱昊奇、王上菲、林美貞、陳家逵、邱逸鋒、何蓓蓓、唐豐、章家瑄共同主演。今（30）日眾人齊聚一堂祈福。故事描述為了一個生前未完成的心願，男女主角意外踏上了一趟搞笑的「圓夢」旅程，看似毫不相干的兩個人如何擦出一連串爆笑、 幽默、扣人心弦的火花。
記者黃雅琪/綜合報導
在外拍戲，免不了碰上靈界好朋友，林美貞剛來台灣初來乍到時，在野人谷拍攝古裝，原本與女主角同住一房的她，因女主角提前離開回台北留她一人住宿，將近天快亮時，林美貞突然感覺到右邊梳妝台站著一個人，她記憶猶新地說：「我覺得祂瞬間好像又跑到我的腳前面看我，我想說完蛋了，但又不敢睜開眼睛，全身僵硬不能動，只好罵髒話，罵完又覺得祂飄來我的左邊，幸好罵完髒話過一下我就能動了，這是最恐怖的經驗。」
王上菲大二曾跟哥哥半夜逛景美夜市後，頭突然有刺痛感，此後便開始對周遭磁場有感知能力，她說：「只要碰到不乾淨的地方或者磁場，刺痛感就會浮現，外宿飯店朋友都會叫我一間一間去測試。」但有這方面能力卻也是困擾，王上菲曾拍戲途中頭的刺痛感又出現，甚至嚴重到無法拍戲直接送醫：「在計程車上已經人快不行了，但一離開拍戲地點到醫院，痛感瞬間消失，醫生問診我也尷尬答不出，因為就沒事了！」為了解決困擾，王上菲說：「媽媽帶我去廟裡收驚改運，據說我有一個開關是可以連接到另一個空間的好朋友，有做一個儀式、喝符水，已經3、4年沒有再發生刺痛感。」
醫學院畢業的邱昊奇學的是科學，面對靈界朋友秉持陽間人類有陽氣的信念，心裡不怕反而沒事，這回在《開心鬼》演一個厭世「鬼」，也是第一次擔任男主角；8年前出道時他曾到香港拍戲，半夜房間衣櫥開開關關聲音、雜聲不斷，拍戲趕行程筋疲力盡的他，當下直接大吼：「別鬧，我要睡覺！」邱昊奇說：「在醫學院念書時教授有教，有東西在玩電梯時，所有的醫生都會大喊『幹什麼』，要更有自信展現空間是你的，只要不對就是喊出不要鬧、不要玩，不用害怕，用氣場震攝就好。」