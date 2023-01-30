台積電單日市值激增兆元　分流彈性上下班也受關注

金兔年台股新春開紅盤，晶圓代工龍頭台積電今（30）日股價強勁，終場大漲40元，收在543元，單日市值激增新台幣1.03兆元。台積電一舉一動受到關注，今日傳出台積電將實施彈性分流上下班制度。台積電對外表示確實有部分廠區或是單位將試辦，詳細辦法公司會再說明。
記者許家禎／台北報導
台股今日兔年開紅盤，由於春節期間國際股市大多走高、美股漲多跌少，且台積電美國存託憑證（ADR）也大漲逾7%，激勵今日台積電股價飆升，台積電終場大漲40元，收在今日最高543元，漲幅7.95%，單日市值激增1.03兆元，來到14.08兆元，也貢獻大盤331點，台股終場大漲560.89點，收在15493.82點，成交金額3297億元。
展望今年第1季，由於市場需求疲軟、客戶持續庫存去化，台積電預估今年第1季合併營收介於167億美元到175億美元之間，約合新台幣5126.9至5372.5億元，季減14.1到18.0%，但全年先蹲後跳，預計2023年仍是成長的態勢。
護國神山台積電不僅股價受到關注，一舉一動也成為話題，今日傳出台積電將自2月實施彈性分流上下班，除原本生產線的員工就有分班制外，其他部分廠區或組織單位將實施彈性分流上下班制，可任選3時段（ 7 點半、8 點半、9 點半），只要工作滿8小時就可下班。
據了解，彈性分流上下班制目的是希望藉此減緩上班塞車的問題以及方便接送小孩上下學。為此，台積電對外表示確實有部分廠區或單位將試辦，詳細辦法公司人資部門會再說明。