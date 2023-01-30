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《紅白》最高收視！他唱跳狂吸119萬人收看　AKIRA都讓位

▲《2023超級巨星紅白藝能大賞》收視成績出爐。（圖／台視提供）
▲《2023超級巨星紅白藝能大賞》收視成績出爐。（圖／台視提供）

娛樂中心／綜合報導

台視1月30日舉辦新春開工團拜，董事長黃崧發給每位同仁800元開工紅包，開工第一天就收視捷報，連續籌辦14年的《2023超級巨星紅白藝能大賞》奪下全體、有效平均收視及各年齡層收視全國第一，黃董事長回首一直以來以回饋觀眾為初心的《紅白》，從第一屆在台大體育館到台北小巨蛋，一轉眼就是14年，這次真正奪下全國收視冠軍，黃董事長內心感到非常高興，同時強調：「對的事情就要一直做下去，終會得到想要的結果。」

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除夕必看的全國指標性特別節目、台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》眾星雲集，節目高潮迭起，全體平均收視3.45，分段收視8點至9點間高達5.05，其中20到34歲女性族群最挺《紅白》，收視衝出5.84，總收視人口為336萬4千人，而官方網路平台點閱數（統計至30日上午10時止）已累計達303萬人次觀看。

台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》節目每分鐘收視最高5.54（收視人口1,193,000），落在炎亞綸出場唱跳《多餘的我》、《You Got Me》成為收視最高點；而次高點5.51（收視人口1,186,000）為「國民姊夫」EXILE AKIRA及Ella陳嘉樺贈出新年大禮給粉絲，逗趣互動讓觀眾笑聲連連；第三高5.46（收視人口1,175,000）則是電影《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》劇組二度登《紅白》玩遊戲，成員間笑料不斷吸引觀眾哄堂大笑。

▲《2023超級巨星紅白藝能大賞》最高收視落在炎亞綸的表演。（圖／台視提供）
▲《2023超級巨星紅白藝能大賞》最高收視落在炎亞綸的表演。（圖／台視提供）
連續主持《紅白》6年的黃子佼收到收視佳績後表示：「致敬台上台下可敬的戰友，謝謝觀眾關注我們華人除夕最大舞台，始終相信台視14年不停付出終有回報。」開心高喊《紅白》索票最難，高票凍蒜啦！而首次主持大型除夕節目就創下佳績的陳明珠開心表示：「感謝幕前幕後紅白隊友，以及線上線下紅白粉絲觀眾力挺。讚嘆台視，14年不變給闔家最歡欣的除夕團聚陪伴。祝玉兔迎新，天天開心！」YELLOW黃宣也表示：「一切都是天時地利人和，謝謝所有工作人員德辛勞及觀眾的愛戴！兔big兔strong兔sweeeet！」

▲▼AKIRA和Ella的演出及互動吸睛。（圖／台視提供）
▲▼AKIRA和Ella的演出及互動吸睛。（圖／台視提供）
▲▼AKIRA和Ella的演出及互動吸睛。（圖／台視提供）
▲《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》劇組二度登《紅白》。（圖／台視提供）
▲▼《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》劇組二度登《紅白》。（圖／台視提供）
▲▼《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》劇組二度登《紅白》。（圖／台視提供）
官方網路平台（統計至30日上午10時止），獲最高點閱觀看次數的是「大勢女團(G)I-DLE唱跳破億神曲《Nxde》、《MY BAG》、《TOMBOY》，全場沸騰震撼小巨蛋」累計達高達85萬次，接著為「國民姊夫EXILE AKIRA驚喜合體全能天后Ella陳嘉樺，國際級華麗大秀震撼全場」累計29萬次；「U:NUS &小孩《底加啦》！新歌《U&US》《King》通通唱給你聽」累計15萬次，位居第三，所有影片合計點閱數達303萬次。（編輯：楊穎軒）

▲(G)I-DLE表演影片累計85萬觀看次。（圖／台視提供）
▲(G)I-DLE表演影片累計85萬觀看次。（圖／台視提供）
▲U:NUS &小孩演出影片累計15萬觀看次。（圖／台視提供）
▲U:NUS &小孩演出影片累計15萬觀看次。（圖／台視提供）

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