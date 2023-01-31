深入海底大斷崖　衝浪女神展現完美曲線

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Kimberly陳美彤勇敢冒險的精神，也鼓勵許多人投入運動。臉書專頁「Kimberly的熱血人生」擁有近15萬廣大粉絲，IG也有超過三萬人追蹤，本身還是擁有10張證照的人氣專業健身教練，喜歡推廣運動生活。
不僅在社群媒體帶起滑水和體操的學習熱潮，熱愛挑戰的Kimberly陳美彤，去年更取得SSI與AIDA 2兩張國際自潛證照和ADS水肺證照。趁著過年飛往被富比士旅遊雜誌讚譽為世界十大熱門潛水地點的「科隆島」，位在菲律賓北部巴拉望島，轉機加上舟車勞頓，耗時12小時才抵達，愛水的Kimberly陳美彤說看到這世界等級海底風光，一切都是值得的！
這趟旅程，Kimberly陳美彤與一票潛友及專業水下攝影師前往，深入海底探訪二次世界大戰遺留的砲艦沈船。曬出焦糖膚色的她，海底的美麗身影如同電影「深海尋寶」中的潔西卡艾巴一樣，熱血又有活力。她也突破恐懼，挑戰有如海底大峽谷般，被石灰岩群山峭壁圍繞的Barracuda Lake 冷熱大湖，當她一下水就被陡峭聳立在海中的峭壁斷崖震撼得摒氣心驚，最特別的是上層海水冰涼，但當下潛到14米深開始，湖水溫度上升到近40度的熱泉，讓她直說是一輩子難忘的經歷。
她用聖經中一段話：「你的境界在海中，造你的使你全然美麗。」來形容自己的心境，她說：「我太愛海洋，這一輩子都不會離開水了！」