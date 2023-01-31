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上班族開工必學Google運用法　「這4招」幫你提早下班

▲想提高工作生產力，上班族必定要知道關於Google超實用的活用術，讓工作可以更加順手 。（圖／取自Pexels）
▲想提高工作生產力，上班族必定要知道關於Google超實用的活用術，讓工作可以更加順手 。（圖／取自Pexels）

記者周淑萍/綜合報導

Google已經是多數人工作時的主力，該如何靈活運用Google旗下的各種服務讓新的一年事倍功半提高生產力，上班族必定要知道的Google使用秘訣，包含Google 日曆的「顏色標籤」、Gmail的快速篩選，且在瀏覽器輸入「doc.new」就會自動開啟新文件，讓上班族可以做事更有效率，早早下班。

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📍招式1：Gmail分類專心處理重要事務

面對堆積如山的信件，可以試試將滑鼠游標指向收件匣中的郵件，重要的郵件直接回覆，不需處理的信件直接移除，如果想要晚一點處理則可以按下延後顯示，並在排定的時間重新顯示這些未讀取的訊息，藉此先過濾一次信件的優先順序。

📍招式2：批次刪除大量垃圾郵件

看到上百封的未讀郵件，可能會讓人感到焦慮，但其實只要在 Gmail 中建立規則，將寄達收件匣的電子郵件重新導向，就能管理雜亂的收件匣。舉例來說，若經常收到大量的電子報，可以設定規則篩選「包含字詞：取消訂閱」的電子郵件。如此一來，這類郵件就不會讓你分心，且之後還是可以進行搜尋。也可以建立篩選規則，將主管寄來的電子郵件加上星號，提醒自己每天早上優先處理這些訊息。

📍招式3：替Google 日曆上色

開工之後各項會議與工作事項接踵而來，可以透過 Google 日曆的「顏色標籤」功能，一目瞭然自己的時間運用情況，此外，只要選擇活動的顏色標籤並為其命名，日曆就會提供「時間深入分析」，讓用戶瞭解自己每天是否安排了過多的無效會議時間。

📍招式4：輸入「doc.new」自動開新文件

要開始啟動一項專案時，只要在瀏覽器中輸入「doc.new」，即可建立一份新的 Google 文件；或是在文件中輸入「@」，系統就會產生建議人員或內容清單（例如會議或相關文件、檔案），也可以透過表格範本在常見的工作項目像是上市內容追蹤、專案資產、追蹤審查或產品藍圖等快速插入建構模塊，自行製作各種個人化且整齊有條理的文件。

▲各項會議與工作事項接踵而來，可以透過 Google 日曆的「顏色標籤」，一目瞭然自己的時間運用情況。(圖／翻攝官網)
▲各項會議與工作事項接踵而來，可以透過 Google 日曆的「顏色標籤」，一目瞭然自己的時間運用情況。(圖／翻攝官網)

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