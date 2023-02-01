巷仔內／爭議聲下留任　王美花的首要挑戰是這件事

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不過，即使王美花堪稱是「爭議滿點」的經濟部長，留任內閣一事卻也是有跡可循。她在去年接近九合一大選前，率團前往美國半導體重鎮矽谷，拜會輝達、應材等大廠，爭取美商持續加碼在台的研發投資金額，可望促成新台幣300億元訂單；前立委蔡正元不久前暗酸她「不可能被換掉」的原因在於，台積電赴美國設廠是經由王美花批准，雖然反諷她「賣台」意味濃厚，但台積電落腳美國一事，確實也為王美花任內添了一筆響亮的政績。
另外，除了民進黨立委管碧玲將入閣擔任海洋委員會主委之外，王美花和勞動部長許銘春的留任，也相當符合陳建仁設定「希望新內閣團隊女性比例增加」的目標。
作為內閣第三名女性首長，王美花在兩年多前正式上任初期，立即面對萊豬開放、核四、藻礁公投等問題，除此之外，細數台灣近年最具爭議性的話題，也多與王美花領頭的經濟部沾邊，批評她「專業能力不足」的聲音在兩年任內期間一直存在，儘管多數評論視其為「不適任者」，王美花想要在最後一年餘的任期來個大反轉或許挑戰不小，卻也不是全然不可能。
首先，王美花首當其衝的任務，絕對非「穩定供電」莫屬，蔡政府截至目前執政任內曾發生過4次大停電，其中有3次發生於王美花任職經濟部長期間，各界諷刺台電供電事故原因五花八門，製造出「不缺電」的假象，與此同時，小型停電、跳電事故卻也頻頻上演，引發社會觀感不佳、民怨不斷，在王美花留任消息出來後，更有網友留言諷刺「台灣繼續確定不缺電，只會停電。」
儘管王美花多次出面對此說明，台電也將於10年內投入5645億元來執行「強化電網韌性建設計畫」，但事到如今，從民間到產業對於「穩定供電」的信心依舊不足，後續與其環環相扣的議題還包括電力管理、能源轉型、電價調漲、穩定物價以及國營事業嚴重虧損等。
毫無疑問的，王美花要越過的檻數不勝數，未來能否在供電、節電、電價之間做出能夠平衡三者的決策，並透過後續的溝通與說服，安撫民心與各產業，將成為王美花反轉大眾觀感、打出美好一戰的致勝關鍵。