台灣女星遊泰遭警勒索！前議員道歉：求台灣人原諒

台灣藝人安于晴，日前聲稱在泰國旅遊時，被當地警方勒索2.7萬泰銖（約2.5萬台幣），案情於30日出現轉折，泰國警方從原先的否認，改口為承認有收錢，表示在安于晴車上查到在泰國屬於非法的電子煙，要安于晴一行人付錢以免去調查。泰國眾議院前議員丘威（Chuwit Kamolvisit）為此還召開記者會，希望台灣人能原諒。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《曼谷郵報》、《泰國頭條新聞》等媒體報導，有泰國「洗浴大王」之稱的丘威，透過臉書代表泰國人民向安于晴道歉，懇請台灣人民的諒解，並希望能建立台灣人民對泰國的信心，日後仍願意赴泰國遊玩。
丘威指出，雖然泰國警察一開始試圖使用各種網頁造勢翻案，但遊客赴泰旅遊遭警察勒索、還是在首都發生，此事已使泰國的國家形象受損，批評警方手裡明明握有影像和相關證據，卻沒有盡到保護國家及國家旅遊形象的責任，而是只想自保。
丘威坦言，泰國警方試圖以「安于晴喝醉」來博得社會信任，但如果他是當地警察總署署長，他會懲罰犯錯下屬，而不是扭曲真相、改變證據，他代表泰國向安于晴道歉，沒想到會發生這樣的事情；並說有沒有持電子煙還算小事，但以此向遊客勒索就是大事。
報導指出，在安于晴遊泰遭索賄的事件在媒體上曝光後，後續又有類似投訴出現，都聲稱有相同遭遇，呼籲改革警界風氣。