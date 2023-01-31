台積電走跌！台股早盤跌逾80點　面板、太陽能強勢

超級央行週和超級財報週登場，市場情緒謹慎，美股四大指數昨（30）日皆收黑。台北股市中，權值王台積電今（31）日早盤弱勢跌8元，跌幅逾1%，也影響大盤表現，台股早盤一度跌逾80點，來到15407點，隨後跌幅稍稍縮小。其他電子股，南亞科、華碩、日月光跌多，鴻海、旺宏相對強勢。而今日盤面焦點為電器電纜、航運、車用電子、面板與太陽能族群。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數30日下跌260.99點，或0.77%，收33717.09點；那斯達克指數下跌227.89點，或1.96%，收11393.81點；標普500指數下跌52.79點，或1.3%，收4017.77點；費城半導體指數下跌78.58點，或2.67%，收2866.69點。
受到美股影響，台北股市今日早盤一度跌逾80點，來到15407點，隨後跌幅稍稍縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌8元，來到535元，跌幅超過1%。聯電跌1.5%、世界先進跌1%，力積電小漲。其他電子股如鴻海、旺宏相對強勢，早盤分別漲0.6%與1%。面板友達、群創與彩晶漲1到4%。不過，南亞科、華碩、日月光跌0.8%以上。
今日盤面焦點為航運族群，台船、台驊、中櫃漲2到4%，新興、四維航、漢翔、長榮漲逾1%。太陽能族群紅通通，像是元晶、茂迪、安集、達能、國碩、太極漲1到2%。車用電子不遑多讓，環天科、聯亞、裕隆漲2到4%，同致、明泰、凌通、立隆電、聯詠漲1%以上。電器電纜同樣亮眼，華榮漲6%以上，大亞漲2%，華新、中電、合機、華電漲超過1%。