周六補班小確幸今開喝！超商美式買15送15、拿鐵買15送10

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迎接新春開工新氣象，萊爾富也和Tiny台灣微影合作，採用ISUZU N Series車款為主題，將現煮咖啡打造成1：64「Hi Café模型紀念車」，不只外觀仿真，後車廂門還能打開。將於明（1）日上午10時於Hi-Life VIP APP正式開賣，原價850元，會員可用200 Hi點以645元加購，全台限量3000台，每個會員帳號限購3台，售完為止。
7-ELEVEN目前也有開工咖啡促銷，即日起至2月7日，到門市買CITY系列指定飲品，大杯以上任選第2杯半價。此外，APP至2月6日前每日限量開賣濃萃美式買8送8、濃萃拿鐵買5送2，另有CITY系列飲品168元優惠案型。
📍門市｜即起至2/7
▪CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，約7.5折。
例如：
大杯美式平均原價45元、特價34元。
大杯拿鐵平均原價55元、特價41元。
活動品項：CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）
📍APP｜即起至2/6
▪濃萃美式買8送8，5折（平均原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵買5送2，7.1折（平均原價60元、特價43元）
▪風味指定冰飲任4杯168元，6.5折（平均原價65元、特價42元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、焙烤榛果風味拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、脆酷摩卡咖啡
▪西西里系列3杯168元，7折（平均原價80元、特價56元）
活動品項：西西里風味檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡
▪完熟蘋果系列3杯168元，6.6折（平均原價85元、特價56元）
活動品項：完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡