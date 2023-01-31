今晨最低溫僅3.7度！白天回暖把握陽光 北部明晚轉濕涼
今（31）日清晨，受寒流餘威影響，和輻射冷卻作用，台灣局部空曠地區仍出現顯著的低溫，平地最低溫在新竹峨眉僅攝氏3.7度，天氣風險公司分析師李至晟指出，今明（1）日兩天，大陸高壓出海，環境轉為偏東到東南風，背風面的西半部一樣是晴朗、日夜溫差大的天氣型態，新一波的東北季風會在週三深夜起影響台灣，北部的低溫會落在攝氏14至15度，中南部攝氏15至18度，大台北、東半部會轉成陰有短暫雨的天氣。
記者張志浩/綜合報導
天氣中央氣象局表示，今晚至明日清晨，台灣地區仍要注意輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，因此持續針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市等14縣市發布「低溫特報」。
李至晟則提及，預測北部、東半部今明的高溫可以來到攝氏21至23度，中南部平地約攝氏25度，內陸地區比較難受到海風調節，可能接近攝氏30度，算是相當溫暖，但西半部的近山區以及花東縱谷在今晚明晨仍然有局部攝氏10度左右或以下的低溫機會，日夜溫差相當大，外出以保暖又容易穿脫調整的衣物為主，目前預測新一波的東北季風會在週三深夜到來，冷空氣的強度偏弱，北部的低溫落在攝氏14至15度，中南部攝氏15至18度。
值得注意的是，在降雨方面，從週三晚上起大台北、東半部會轉成陰有短暫雨的天氣，白天高溫也會回到攝氏17至19度，週六（2/4）前後有一波中層水氣通過北部，週五（2/3）晚間起雨區就會往南擴張到桃竹苗，甚至中部的山區也有小雨機會。目前模式顯示週日（2/5）水氣就會減少，加上東北季風也減弱並轉成偏東風，元宵節當天西半部的天氣會逐漸好轉，中南部天氣大致穩定，北部平地也可望恢復多雲，只有東半部跟基隆北海岸還是維持陰雨的天氣。