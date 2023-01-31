台經院下修2023全年GDP至2.58%！專家曝支撐經濟關鍵主力

根據台經院調查結果顯示，2022年12月製造業與營建業營業氣候測驗點同步走高，皆呈連續兩個月上揚態勢。12月製造業營業氣候測驗點為85.97點，較上月修正後的85.16點，增加0.81點 ；營建業營業氣候測驗點為92.87點，較11月的87.32點，上揚5.55點。
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台經院說明，在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等因素影響下，全球經濟表現在2022年並不理想，且因通膨上升、政策緊縮和金融壓力等負面衝擊，使得全球經濟前景轉趨黯淡，而放緩情勢延續到2023年。
台經院判斷，美歐經濟表現恐陷入零成長，中國經濟雖可望因防控措施放寬而有反彈，但反彈幅度會有多大，仍需密切觀察近期防疫政策大幅鬆綁後對經濟的衝擊時間而定，故國際主要預測機構皆認為2023年全球經貿成長速度較2022年放緩。
在國內方面，台經院說，儘管受到全球經濟需求轉弱，嚴重打擊台灣外貿表現，加上廠商資本投資也受到全球景氣疲弱與借貸利率走高而轉趨保守，導致民間投資成長力道明顯放緩，所幸政府公建預算規模創新高，加上民間消費力道仍強，又受惠於國內防疫管制措施持續放寬且邊境開放，國人國外消費可望大幅增加，由民間與政府共同發力來支撐台灣2023年經濟表現。
孫明德強調，上半年國際情勢樂觀程度並不高，國內貿易與民間企業投資受到一定的影響，而台灣內需表現依然穩定，尤其是在民間消費以及政府和公營事業投資方面，絕對是支撐今年經濟的主力。
因此，針對2023年總體經濟而言，台經院預測2023年國內經濟成長率為2.58%，較2022年11月預測下修0.33個百分點。