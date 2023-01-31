竟有這款？噁舔醬油茶杯、偷吃　日本爆「迴轉壽司之亂」

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其中有一段惡作劇影片更引爆網友討論，只見一名金髮男子左右環顧確認四周沒有店員之後，隨即拿起桌邊的醬油瓶吸舔，接著又拿了上方架子的茶杯，舔了一圈之後又放回，隨後他緊張的看著四周，便將手指沾口水塗在迴轉盤上的壽司。一連串惡搞行為完成後，這名男子還帶著勝利笑容，對鏡頭比讚。這一段影片在網路上瘋傳，更引起媒體注意，男子身份遭到起底，就連學校也受到輿論波及，但有媒體找上男子訪問時，他竟然只回了一句「這點程度的小事也要被罵？」隨後關閉個人社群帳號。
由於迴轉壽司是日本家庭或是朋友聚餐時，餐廳的熱門選擇之一，但惡搞行為遍及了HAMA壽司（はま寿司）、藏壽司（くら寿司）、壽司郎（スシロー）等多家連鎖迴轉壽司企業，也讓不少民眾憂心「這樣誰還敢吃？」、「有這些人在惡作劇，暫時還是別去吃了。」社群平台也掀起了有關「壽司恐攻」（すしテロ）、「#回転寿司」的討論。
由於做出惡作劇舉動的大多是15至20歲的年輕人，讓外界對於壽司恐攻感到無法置信的同時，也在思考有關Z世代（1990年代後半至2010年出生的世代）的觀念，做出這些行為究竟是為了追求關注的惡搞趣味還是網路造成的模仿效應，仍不得而知。不過也有人發現，早在TikTok還沒問世時，推特上就已經流傳類似惡作劇影片，只是這次透過短影音等平台，才造成了更大的效應。
針對民眾惡作劇的行為，包括HAMA壽司、壽司郎和藏壽司等企業在內，都公開表示會循法律途徑處理，並對相關行為予以譴責、強調將會究責到底，希望能透過司法來降低民眾對於迴轉壽司之亂的恐懼擔憂。
過去日本曾出現「打工恐攻」（バイトテロ）的現象，像是便利商店的員工趁四下無人時，對店內的食物商品惡作劇，如今壽司恐攻浮出水面，不僅讓使用這種自動配送的餐飲店受到衝擊，也讓以「性善理論」為基礎的商業模式崩潰。