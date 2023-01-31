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身家260億！房產大亨林志穎車禍後開工　新建案狂銷6成

▲林志穎車禍重傷後復出，以房地產大亨身分推銷新建案。（圖／翻攝自林志穎FB）
▲林志穎車禍重傷後復出，以房地產大亨身分推銷新建案。（圖／翻攝自林志穎FB）

記者江芷稜/綜合報導

48歲不老男神林志穎，去年經歷重大車禍後，積極復健重返娛樂圈，身為斜槓工作者的他，其實還有房地產大亨的身分，和弟弟林志鑫一起投資建設公司，年後正式開工，他昨（30）日在臉書曬出到建設公司關心進度的照片，宣布開工大吉，並大力促銷北投新建案，該房產已經熱賣6成。

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▲林志穎（左）合體弟弟跑工地。（圖／翻攝林志穎臉書）
▲林志穎（左）投資房地產建設公司，合體弟弟跑工地。（圖／翻攝林志穎臉書）
▲林志穎擔任建設公司的董事，大方送金鏟祝福顧客生男孩。（圖／翻攝自林志穎FB）
▲林志穎擔任建設公司的董事，大方送金鏟祝福顧客生男孩。（圖／翻攝自林志穎FB）
含著金湯匙出生的林志穎，從小就是富二代，由於爸爸林德雄經商有成，以販售專利系統起家，他和弟弟林志鑫也很有商業頭腦，2020年各出資1000萬元台幣，入股建設公司，自己擔任董事，曾在倫敦留學就讀企業管理的學霸弟弟則是副總，合力推動都更改建新房，每坪百萬元起跳。

▲林志穎（左）透露新建案已經銷售逾6成。（圖／翻攝自林志穎FB）
▲林志穎（左）透露新建案已經銷售逾6成。（圖／翻攝自林志穎FB）
由於林志穎經常為建設公司打廣告，參與動土典禮，甚至送出金鏟祝福顧客生子，宣傳做好做滿，讓推動建案相當順利，商業媒體《今周刊》曾評價林志穎的斜槓身分，粗估身家260億元台幣。去年經歷重大車禍的他，如今重出江湖，新年首度和弟弟合體現身建設公司，關心工程進度，並為自家建案做宣傳，林志穎穿著簡單帽T、牛仔褲，外貌看來恢復得不錯，林志鑫也留言「感謝二哥即刻救援，吉日動工，春暖大好」，兄弟情相當深厚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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