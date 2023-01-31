一站式服務登錄三大重點一次看　助家事移工順利入台

勞動部「移工一站式服務中心」自元旦啟動，服務新聘家事移工已破2,500人。雇主、仲介在移工預定入國日5日前，線上申請並登錄家事移工基本資料，在上傳申辦文件時，掌握「完整上傳、資料正確、照片清晰」3項重點，移工完訓時即完成聘僱許可、居留許可、加入職災保險、全民健保及辦理入國通報5項法定事項，申辦更為便利。
記者賴正琳／綜合報導
在申請移工一站式服務時，仍有少數的雇主、仲介在申請流程時容易疏忽的地方，勞動力發展署提醒雇主、仲介提出申請前，請先檢視並準備好申辦資料，掌握3項重點注意事項，申請的流程就會順暢不卡關。首先是「完整上傳」，確認申請所需要檢附的文件及內容是否完整並確認有上傳，例如：移工的國籍、護照等個人資料、預定入境的日期、移工接種的疫苗種類、接種疫苗日期等。第2項重點是「資料正確」，送出申請前，先檢查填寫的資料是否完整、英數字有無短少，例如一站式入國講習序號前4碼為英文字母，剩下的為數字，常見將英文代碼「o」，卻錯誤輸入為數字「0」，導致序號輸入錯誤的情形。第3項重點「照片清晰」，移工申請居留證的照片應清晰，請附上無浮水印的護照或居留簽證影像檔，以免無法確認資料。另外也提醒雇主、仲介，移工入境自主防疫期間，仍請記得至移工機場服務網上傳快篩結果紀錄。
發展署說明，只要上傳的文件資料完整、正確並經過審查，移工將可以順利入國並參與一站式講習，並在完訓當日即可取得聘僱許可、外僑居留證，並完成職災保險、全民健康保險及生活照顧入國通報等作業。
雇主、仲介申請一站式服務時，如有任何問題可至「一站式服務網」查詢，不論是系統操作，或是申辦聘僱許可、居留許可、入國通報的資料疑問，網站都提供客服電話及信箱，以利雇主、仲介進一步洽詢及協助。也可以電洽移工一站式服務中心(03-2525838)或1955勞工諮詢專線。