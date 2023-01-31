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嚇到日本奶奶！台灣大媽泡裸湯「竟帶手機」　謝忻傻眼了

▲謝忻在日本飯店的浴場看見有台灣旅客帶手機入場，害一旁的日本人很不自在，趕緊起身離開。（圖／翻攝自謝忻臉書）
▲謝忻在日本飯店的浴場看見有台灣旅客帶手機入場，害一旁的日本人很不自在，趕緊起身離開。（圖／翻攝自謝忻臉書）

娛樂中心／綜合報導

疫情解封後，日本是不少台灣人出國的首選，卻也鬧出許多「失格旅人」風波。對此，女藝人謝忻近日到日本旅遊也變得有些緊張，格外注意言行舉止，深怕自己變成新聞主角。豈料她某晚到飯店的浴場看見有台灣旅客帶手機入場，害一旁的日本人很不自在，趕緊起身離開，讓她傻眼直呼：「浴池禁止攜帶手機不是基本常識嗎？入口明明也張貼著『手機相機禁止攜帶』的標示啊！」掀起熱議。

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▲女藝人謝忻。（圖／翻攝自謝忻臉書）
▲女藝人謝忻。（圖／翻攝自謝忻臉書）
謝忻昨（30）日在臉書發文，表示她過年那個星期人在東京，當時正逢湯布院事件以及福岡大炮拉麵事件，失格旅人的新聞在台灣大肆報導，「讓我不禁有些緊張，也格外注意言行舉止，深怕一不小心上新聞的就變成自己。」而她投宿的飯店有座浴場，她當時吃完晚餐後總是會前往女湯，舒緩身心的疲憊。

回想起那日，她到浴場就聽見了熟悉的國台語，有兩位台灣媽媽正忘情地聊天，聲音大到整個空間都充滿了兩人的回音，後來有位日本奶奶也進入浴池，似乎有些不堪其擾，退到了離兩位台灣媽媽最遠的角落閉目養神，「我完全無法放鬆，因為一直被她們的話題干擾。『可以安靜一點嗎！』我在心中吶喊，但我沒有勇氣制止她們，於是我選擇離開」。

▲謝忻前陣子到日本旅行。（圖／翻攝自謝忻臉書）
▲謝忻前陣子到日本旅行。（圖／翻攝自謝忻臉書）
就在她起身準備離開浴池時，迎面而來另一位台灣女士，和兩位台灣媽媽熱情打了招呼，但她竟然帶著手機進來，讓謝忻傻眼直呼：「浴池禁止攜帶手機不是基本常識嗎？入口明明也張貼著『手機相機禁止攜帶』的標示啊！我都開始懷疑是自己的問題了。只見她一派輕鬆地拿著iPhone進入浴池，我全身神經緊繃，於是加速離開現場，而我看到日本奶奶也緊跟在後，我想我們都很不自在」。

她表示，當時的她只希望不要有其他人發現他們都來自台灣，「更不想跟她們畫上等號。但我相信那幾位台灣同胞也不是故意的吧？我們或許都曾無意間地失格，只是渾然不知。」貼文一出，網友也紛紛留言，「帶手機進去真的很不行」、「帶手機？？？這...自己不需要隱私，不代表別人不需要隱私吧」、「帶手機進湯池真的超沒禮貌，很不尊重別人隱私」、「真的有時候不想開口一方面都是怕被發現跟他們是同個國家的人」，對此，謝忻也回應：「所以就很尷尬，也不知道，該怎麼說」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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