華夏大樓出售案 更二審判郭台強妻、莊婉均須賠10億元
欣裕台公司17年前將名下中影公司的股權賣給郭台強妻、富聯國際的羅玉珍及莊婉均後，不滿羅女2人刻意阻止中影出售名下華夏大樓並共享利潤等糾紛，向2人提告求償，歷審皆敗訴。不過，高院更二審日前改判欣裕台獲賠10億多元，羅須付6億多元，莊須連帶給付4億多。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
欣裕台主張，2006年4月27日與羅女、莊女簽約，談定以每股65元出售名下中影股權48364434股、總價31億多元給羅女2人，且自簽約日起3年內，中影出售名下華夏大樓的金額高於15億元時，羅女2人應支欣裕台付利潤，且保證欣裕台有優先承購權（利潤分享方案）；長榮公司曾表示願以20億元購買華夏大樓，羅女2人卻以不正當行為阻止出售，求償24億4672萬餘元。
一審至更一審均認為，無法證明羅女、莊女經欣裕台催告後仍拒絕履行契約，判羅女2人不須負賠償責任。案經上訴，遭最高法院廢棄發回。
更二審參酌華夏大樓在2009年4月27日的價值為26億246萬4847元，羅女2人未履行約定的義務，致欣裕台受損害10億9374萬3191元，依羅女、莊女的出資比各為62％、38％計算，判羅、莊各須賠6億7812萬0778元、4億1562萬2413元。