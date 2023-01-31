巴黎時裝周捕獲男神！劉以豪「白馬王子裝」登LV官方IG
劉以豪獲Louis Vuitton邀請飛往法國當地參加巴黎時裝周，對於第一次來到巴黎觀看時尚大秀，劉以豪宛如白馬王子般現身，挺拔身材搭配一襲白色大衣相當帥氣、展現品味超凡，英文超級流利的他，在接受各大國際媒體訪問時對答如流，也展現語言專業又國際化的溝通能力。他還登上LV的官方IG和YouTube轉發刊登，更登上時尚雜誌指標Vogue法國版轉發報導。
記者羅凌筠/綜合報導
此行劉以豪與團隊在法國待了1個星期，笑稱吃了滿多美食：著名甜點店的馬卡龍、蛋糕，還品嚐了人生第一次的米其林三星餐廳，他朝聖後形容：「原來吃飯有那麼多禮節、注意的事情，每道食物都非常特別、精心製作，喝了紅酒、白酒搭配牛排，但有時候還是會想念熱食，吃吃火鍋、拉麵來暖胃。」至於觀光景點，他笑回：「有遠遠地看著巴黎鐵塔，1小時閃1次燈時，真的很漂亮。」
結束法國工作，劉以豪回到家剛好是農曆除夕的早上，趕緊協助打掃神桌後，跟家人團圓吃年夜飯，家中更播放喜慶的音樂充滿年味，初二時全家人走春上山去露營，當時剛好遇到過年低溫寒流來襲，身體的體感溫度是零下負2度！他當時開玩笑對著媽媽說：「我們這到底在幹嘛？簡直像是極地裡求生存。」與家人們團聚3天才結束露營，他說：「這是我人生中度過的最寒冷的新年，但挺開心的。」
目前劉以豪已返回工作崗位，在大年初六就正式開工進劇組，正在拍攝芒果TV新戲《珍品》為1部懸疑片、他將與郝蕾等厲害前輩演員飆戲合作，他說重慶是個不錯的都市，有機會希望爸爸媽媽可以來找他玩，新的一年也期待好的劇本來挑戰，「想學習語言、自由潛水、音樂有關的，過好今天、不為明天擔心，未來有太多不確定，過好現在，這也是我的學習。」