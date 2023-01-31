匆促接文化部長！史哲曝昨「忐忑難眠」：別看封面定好壞

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史哲稍早參加完交接典禮後，隨即與總統蔡英文趕赴台北國際書展，致詞時他表示，在1小時前才剛完成文化部長交接，「如果以出版來講，我應該是剛出印刷廠還是熱騰騰的那本書，剛剛到通路上，今天是第一天在通路上和大家見面，也是要拜託大家，我們要秉持著我們文字閱讀出版的精神，請也不要看到封面就決定好壞」。
史哲說，很匆促的狀況下來接任這個職位，想到今天要交接，同時交接之後也馬上要參加已經停辦2年的書展，雖然去年書展是改期在6月舉辦，但當時有40%出版社沒辦法參展，所以在今年恢復到在過完年後舉辦，真的是疫情之後首次。
史哲坦言，昨天晚上就非常忐忑不安、睡不著覺，於是就拿起臺灣文學館和時報一起出的出版導讀的書，作者序中有一段話，我看完我就安然入睡。
史哲進一步分析，作者序中提到「字是思想的化身，我們透過編輯出版讓他結合同志，成為社群的力量，進而產生結構的改變」，它引述了英國在1928年所寫的一段話，認為作者是書寫的首要者、創始者，但是出版是把這本書推向世界而讓它產生力量。
史哲解釋，在臺灣出版界、文字界中，事實上文字、閱讀它和滑過去的文字、滑過去的圖案是不一樣的，它能夠讓我們沉澱下來、寧靜下來進而思辨、思考真正所需要的事情，「而這個就是我一直在這一次所期待的說我們透過壯大臺灣狀大臺灣的內容，而進而建立我們的文化自信」。
史哲指出，在蔡英文領導下，這7年來，政府每年都以3.7億元的預算、6大的出版策略支持出版，包括提高閱讀、試辦公共借閱權，更希望能夠整合所有跟教育部體系的所有的圖書館，能夠做為出版界的第一桶金，調整國際輸出的策略，以及漫畫的促成等等。
史哲強調，「我想接下來我接下最後一棒，我希望我們能夠更強大的來支持原創內容端的最根本的力量，讓文字的力量真正能夠變成我們社會沉澱，增進我們人類思考，客觀中立思辨的能力的基石家」。
會後受訪時，史哲坦言，在匆忙的狀況下接任，就來到書展開幕，因此昨晚是透過閱讀解決失眠，這也是閱讀很重要的好處，所以歡迎民眾也一起參與書展。
史哲也補充，現在是滑動手機的時代，很多事情都當下立斷，卻也是表面印象，「就如同我一樣，我今天是一本本剛出爐的書到通路上，大家可能不要只看封面，當然不是說封面不好，但是我希望說我們透過一步一腳印的文化的力量，來建立我們自己國家的文化自信」，書展出版文字是最基礎的內容端，文化部希望未來透過各式各樣的手段，更大力強化這方面的力道。
至於被問及上任後首要的目標，史哲則笑說「不要急好不好，請給我一點空間」，便結束聯訪。