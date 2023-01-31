高雄獎不停 史哲推動台灣設計展獲美國MUSE設計大獎
文化部部長史哲時任副市長期間所推動的2022台灣設計展榮獲美國MUSE設計大獎一金二銀獎盃，今(31)日送達高市府。史哲表示，他將持續推動自己深信也努力實踐的「壯大台灣內容、建立文化自信」。青年局局長張以理也指出，2022台灣設計展呈現青春精神與青年設計力的特殊性，相信對於台灣當代青年暨所有參與者都有相當的鼓舞作用。
記者郭凱杰／高雄報導
台灣設計展「青春限動YOUTH STORY」展區勇奪美國MUSE設計大獎－概念設計金獎，「不朽青春YOUNG AT HEART」展區榮獲美國MUSE設計大獎－概念設計銀獎，另青春限動展區中的「限動索引STORY INDEX」亦拿下美國MUSE設計大獎－室內設計銀獎，雙重訊息為春節連假後開工、開學第一週，帶來嶄新振奮又蓄勢待發的新希望氛圍。
史哲表示，在2022台灣設計展期間，他將港灣優勢結合高雄百年人文歷史，蓄積城市深層的多元能量，設計成為一種社會上強而有力的能源，成功將屬於高雄遼闊的視野格局，熱情海派的城市特質，展現在全世界面前，未來勢必也將以文化力量傳動著台灣前進的引擎，帶來無窮願景！
張以理表示，身為高雄在地青年，深刻感受到高雄軟硬體文化建設是不斷超速前進中。他認為，史哲不僅是其在文化設計等領域開疆闢土的經驗傳承，以及多年來高雄推動一連串關於青年文創人才發展政策，也是一個重視青年育成，肯給年輕人機會的長官。
張以理也說，隸屬於國際獎項協會（IAA）的美國謬思設計大獎，是設計界極具指標性的重要活動。由於2022台灣設計展青年局展區匯聚了世代青年，呈現青春精神與青年設計力的特殊性，因此本次獲獎別具意義，相信對於台灣當代青年暨所有參與者都有相當的鼓舞作用。