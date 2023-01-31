抖出宋仲基閃婚關鍵！韓媒爆料：他與英國女友交往快3年
韓劇男神宋仲基和英國籍女友凱蒂（Katy Louise Saunders）閃婚，並宣布雙喜臨門，即將升格當爸爸，讓外界相當震驚，韓國前娛樂記者李鎮浩（音譯）也對外揭密宋仲基再婚內幕，應該與想要孩子有關，且兩人並非外傳的交往1年多，應該已有將近3年時間。
記者江芷稜/綜合報導
經常在YouTube爆料韓星內幕的李鎮浩，在宋仲基公布喜訊後，立刻上傳標題為「宋仲基再婚！準新郎沒能說出口的決定性祕密」，透露男神想再婚的原因，應該是為了想要有小孩，且他曾在《太陽的後裔》記者會上表示理想型是「聰明的女人」，凱蒂也很符合這個標準。
但宋仲基與凱蒂究竟何時結識？在經紀公司守口如瓶的前提下，似乎成了謎團，目前有一說是他拍攝完《黑道律師文森佐》，透過友人介紹認識，推粗交往僅有1年多，但李鎮浩表示掌握到的獨家消息是，宋仲基曾跟親近人士提到，跟凱蒂已經在一起將近3年，但考慮結婚是這1年之間的事，才會讓女友去年飛來韓國定居，與宋仲基一起生活。
儘管經紀公司不願曝光太多訊息，宋仲基認愛頗為大方，和凱蒂現身機場時不會遮掩，大方交流不避諱媒體鎂光燈，李鎮浩透露，宋仲基近期出席電影《Logiwan》劇組的活動上，面對同劇演員們好奇地詢問近況，他直接拿出手機給大家看凱蒂的照片，介紹自己的新婚妻子，對再婚相當坦然。