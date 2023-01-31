何如芸「剪短髮」坦言變了！單身後首談感情：絕不當小三

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她昨日也在臉書透露，自己在剪短髮前有先詢問「老闆（經紀人）」的意見，「要她說可以，我才能放心去剪。剪完之後，我就飛新加坡，只能拍照給她看，她一直笑：妳要回來公司我看看本人呀！照片看沒有感覺。」讓何如芸忍不住透露自己的生日、新年新願望：「妳仔細看看我的樣子，是不是好像變了一個人？我覺得我以後應該終於可以不用再演小媽、二房、女朋友、壞女人、爭寵之類的角色了吼」。
最後，她也在文末Hashtag「我雖然不夠溫柔可是我很好笑」、「我雖然長得很機車可是我很正直」、「我雖然看起來吃喝嫖賭樣樣行可是我真的很宅」、「我雖然第一次當元配沒能夠有始有終，但如果有下一次機會我保證我還會是元配不會是別的」、「所以我之前演過的角色都不是我最擅長的戲路」、「我人生最重要的角色到底在哪兒呢」？
貼文一出，網友也紛紛留言，「短髮造型很漂亮」、「對不起，我覺得很可愛，笑了，開始認清自己！我長得很機車但我很正直，這句話感覺像黑道老大...哈哈」、「摸良心說。短髮真美。」、「很好看哦。可以演姐姐了」、「天生麗質的人，不論頭髮長短，就是能駕馭自如」、「很好看」、「是蛻變的髮型」、「做自己，快樂就好」。（編輯：郭佩蓉）