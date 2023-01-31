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台北國際書展開幕！蔡英文自曝：書架的書多到沒時間讀完

▲蔡英文出席2023台北國際書展，他透露「我事實上是很羨慕今天可以來參加書展的人」，更自曝自己書架上的書多到沒時間好好閱讀。。（圖／總統府提供）
▲蔡英文出席2023台北國際書展，他透露「我事實上是很羨慕今天可以來參加書展的人」，更自曝自己書架上的書多到沒時間好好閱讀。。（圖／總統府提供）

記者許若茵／台北報導

台北國際書展今（31）日開幕，今年書展以「閱讀的多重宇宙」為主題，主題國為波蘭，展區規劃、活動安排融入五感體驗，並嘗試淨零低碳作法，總統蔡英文也親赴現場支持，並透露「我事實上是很羨慕今天可以來參加書展的人」，更想要有一個不被注意的時間，自由自在的去逛書展，還自曝自己書架上的書多到沒時間好好閱讀。

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蔡英文致詞時提到，「台北國際書展是每年我很期待的活動，今年很高興我們可以在這裡如常地舉行，今天也可以來這裡和大家一起參加，來支持我們閱讀的活動」，特別是隨著臺灣邊境解封，今年的書展邀請多達32國，超過200位國際出版人、作家、版權人來共襄盛舉，相信接下來的系列活動，一定非常精采、令人期待。

今年書展的主題是「閱讀的多重宇宙」，蔡英文認為，這是很符合閱讀的體驗，透過閱讀，可以容易的探索不同領域的知識，就像是太空人探索一個星球獲得許多新發現，讓人充滿期待也很享受，藉由書展這個平台不僅聚集各領域的知識宇宙，也成為台灣和各國文化交流的重要基地。

波蘭是今年書展主題國，蔡英文指出，臺灣和波蘭共享自由民主的價值，這幾年來也持續深化交流，相信透過書展，將能夠更深入的認識彼此的歷史和文學，也讓雙方的友好關係更加緊密。

蔡英文說，波蘭有波蘭壯闊的歷史，孕育出非常多優秀的作家，像是前幾年《跳舞的熊》在臺灣出版以後，廣受大家好評和推薦，今年沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）以及很多優秀詩人及文學家，都將在書展和臺灣民眾見面，相信大家也都迫不及待了。

為了推廣全民閱讀，蔡英文表示，這幾年文化部努力推廣出版振興方案、扶植原創出版、獨立書店，要謝謝文化部，以及所有投入籌辦書展的夥伴，讓臺灣的出版業和國際友人交流觀摩，也讓臺灣多元豐富的出版品被國際看見，邀請大家一起來參加書展，共同支持臺灣創作。

蔡英文也分享，「事實上我是很羨慕今天可以來參加書展的人，做總統只能來致詞，如果我有機會，我還是非常希望有一個不被注意的時間，自由自在的去逛書展」。

蔡英文進一步解釋，「大家都知道我有讀書閱讀的習慣，可是做了總統以後，常常沒有辦法靜心的唸完一本書，但是做總統以後，很多人都希望總統可以讀到他們的書，也送了我很多書，所以我的書架上比我在任何一段時間，所累積的書比以前更多，我有時候覺得很可惜，沒有時間好好的來讀這些書」。

蔡英文說，有時間與自由來逛書展的人、有時間唸完一本書的人，都是幸福的人，祝福大家利用這個機會來看書展，好好的閱讀，讓人生更充實，並特別感謝遠道而來的國際友人，祝福書展圓滿成功。

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