台北國際書展開幕！蔡英文自曝：書架的書多到沒時間讀完

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今年書展的主題是「閱讀的多重宇宙」，蔡英文認為，這是很符合閱讀的體驗，透過閱讀，可以容易的探索不同領域的知識，就像是太空人探索一個星球獲得許多新發現，讓人充滿期待也很享受，藉由書展這個平台不僅聚集各領域的知識宇宙，也成為台灣和各國文化交流的重要基地。
波蘭是今年書展主題國，蔡英文指出，臺灣和波蘭共享自由民主的價值，這幾年來也持續深化交流，相信透過書展，將能夠更深入的認識彼此的歷史和文學，也讓雙方的友好關係更加緊密。
蔡英文說，波蘭有波蘭壯闊的歷史，孕育出非常多優秀的作家，像是前幾年《跳舞的熊》在臺灣出版以後，廣受大家好評和推薦，今年沙博爾夫斯基（Witold Szabłowski）以及很多優秀詩人及文學家，都將在書展和臺灣民眾見面，相信大家也都迫不及待了。
為了推廣全民閱讀，蔡英文表示，這幾年文化部努力推廣出版振興方案、扶植原創出版、獨立書店，要謝謝文化部，以及所有投入籌辦書展的夥伴，讓臺灣的出版業和國際友人交流觀摩，也讓臺灣多元豐富的出版品被國際看見，邀請大家一起來參加書展，共同支持臺灣創作。
蔡英文也分享，「事實上我是很羨慕今天可以來參加書展的人，做總統只能來致詞，如果我有機會，我還是非常希望有一個不被注意的時間，自由自在的去逛書展」。
蔡英文進一步解釋，「大家都知道我有讀書閱讀的習慣，可是做了總統以後，常常沒有辦法靜心的唸完一本書，但是做總統以後，很多人都希望總統可以讀到他們的書，也送了我很多書，所以我的書架上比我在任何一段時間，所累積的書比以前更多，我有時候覺得很可惜，沒有時間好好的來讀這些書」。
蔡英文說，有時間與自由來逛書展的人、有時間唸完一本書的人，都是幸福的人，祝福大家利用這個機會來看書展，好好的閱讀，讓人生更充實，並特別感謝遠道而來的國際友人，祝福書展圓滿成功。