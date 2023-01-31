現身巴黎！36歲郭采潔臉部再「進化」　網：妳愈來愈奇怪

柯震東帥氣回歸！傷後首曬正臉照　3萬粉絲力挺：帥炸了

▲柯震東傷後首度曬出正臉照，巧妙遮住左臉，看來依舊帥氣。（圖／翻攝自柯震東臉書）
▲柯震東傷後首度曬出正臉照，巧妙遮住左臉，看來依舊帥氣。（圖／翻攝自柯震東臉書）

記者江芷稜/綜合報導

31歲男星柯震東去年底拍攝Netflix影集《乩身》，遭到失控的無人機不慎傷及臉部，導致臉部破相縫了30針，身心都受到影響，一直都在休養中，他今（31）日在受傷消息曝光後首度發文，曬出和名牌合作拍攝的宣傳照，外貌相當帥氣，已經逐步復工，讓粉絲終於放下心來，紛紛稱讚他帥炸了，該則貼文迅速吸引3萬多人按讚。

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▲柯震東拍攝和名牌合作的宣傳照，拿出兒時照片成為對比。（圖／翻攝自柯震東臉書）
▲柯震東拍攝和名牌合作的宣傳照，拿出兒時照片遮住受傷處。（圖／翻攝自柯震東臉書）
柯震東受傷後心情沮喪，多次在IG限時動態抒發心情，透露自己「發現熱情不見了」，很想恢復到傷前的完整模樣，內心所受打擊頗大，不過他仍被媒體偷拍到和朋友外出觀賞電影《灌籃高手》，並以櫻木花道自許「我是天才」，向粉絲預告會盡快回到工作崗位。

▲柯震東最新傷勢照片。（圖／翻攝自柯震東Instagram）
▲柯震東最新傷勢照片。（圖／翻攝自柯震東Instagram）
▲柯震東去年底曾沮喪表示「熱情不見了」。（圖／翻攝自柯震東Instagram）
▲柯震東去年底曾沮喪表示「熱情不見了」。（圖／翻攝自柯震東Instagram） 
▲柯震東自許天才球員櫻木花道，安慰粉絲很快就會回來。（圖／翻攝自柯震東IG）
▲柯震東自許天才球員櫻木花道，安慰粉絲很快就會回來。（圖／翻攝自柯震東IG）
除了拍攝工作，他首度執導的電影《黑的教育》上映在即，為了配合他的休養時間，決定於3月10日正式上映，柯震東日前轉發電影幕後花絮，也向夥伴道歉未能即時幫忙宣傳，坦言當時身心狀況都不太好。

▲柯震東開工拍攝宣傳照，左臉傷口已經不明顯。（圖／翻攝自柯震東臉書）
▲柯震東開工拍攝宣傳照，左臉傷口已經不明顯。（圖／翻攝自柯震東臉書）
他今曬出和名牌精品合作的平面照，首度在受傷後以正面照示人，並以兒時舊照和陰影遮住左臉受傷處，看起來影響不大，依舊非常帥氣，粉絲紛紛留言為他加油打氣，「柯導一樣帥炸」、「嗚你回來了！希望你臉受傷一切沒事！」、「回來了寶寶，要趕快好起來！」、「恭喜你強勢回歸！希望你可以趕快好起來，要每天開開心心，相信你自己」。

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