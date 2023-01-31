粉絲霸氣對她喊「4字」！啦啦隊女神短今傻眼：很想回嗆
中信兄弟「Passion Sisters」啦啦隊人氣成員短今擁有甜美臉蛋、D級傲人上圍和173公分的高䠷身材，IG坐擁24.4萬人追蹤，人氣超旺。時常在社群平台和粉絲互動的她，29日在IG發文，表示最近有位粉絲霸氣對她喊4字「嗨～今元寶」，讓她聽完後超傻眼，忍不住直呼：「很想回嗆！」貼文一出，網友全笑翻。
娛樂中心／綜合報導
短今在IG發文，表示：「分享一個故事，前幾天活動，一名粉絲很霸氣的朝我走來，散發自信的揮著手跟我打招呼，接著說：『嗨～今元寶』！」讓她當場傻眼：「同學…今元寶是我的粉絲暱稱，並不是我叫今元寶！很想回嗆他你才今元寶，你全家都今元寶。」並附上一個逗趣吐舌頭的表情符號，也在文末Hashtag「我叫短今好嗎」、「粉絲是今元寶」。
同時，她也附上活動當日被側拍的絕美照，貼文一出，網友也紛紛留言，「我嘴角失守」、「今元寶你好」、「黑粉為啥這麼好笑」、「真的是天才粉絲...」、「難怪漂亮甜美可愛的短今心裡會OS，只能說那位粉絲真的是狀況外令人傻眼，哈哈」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人，這位同學是不是看到短今，太嗨了」、「笑死」。（編輯：郭佩蓉）