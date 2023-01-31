「九頭蛇」博奕集團藏身傳統市場　賭額達36億

中部一個以漫威「九頭蛇」為名的博奕集團，將各據點分散在旅館、民宅、商辦大樓，甚至將重要據點藏匿在傳統市場裡面，利用買菜人潮藉以躲避查緝，台中市警局科偵隊年前報請台中地署重股察官，並聯合其他分局友軍70多名警力同步搜索，查獲集團成員共計26人，查扣電腦主機、螢幕、手機、監視器、公司帳冊、現金約新臺幣 87 萬元等贓證物，初步清查該集團營運迄今，推估總下注交易金額累計達 36 億元。
記者鄧力軍/ 台中報導
臺中市警方於2022年世足賽期間，由刑警大隊科偵隊運用大數據資料分析，掌握中部地區一個以「九頭蛇」公司為名，並以分散營運模式之博弈集團，經營網路各式運動賽事及下注遊戲等博弈項目，經報請臺中地檢署重股檢察官指揮偵辦。
專案小組調查過程中，發現該集團內部分工細膩，分設不同部門於不同地方降低風險，並將重要據點藏匿在傳統市場裡面，利用買菜人潮藉以躲避查緝，經警方鍥而不捨，運用以科技手段配合傳統偵查方式投入心力執行偵蒐工作，逐一確認犯罪地點，年前動員近70名警力，針對該集團分設於臺中市東區、西區、北區等地區之民宅、旅館、商辦大樓等據點，同步進行搜索，將所屬售後、客服、質檢等部門一舉查緝到案，訊後分別以5萬元至 30 萬元交保，全案已依違反刑法賭博罪、洗錢防制法等罪嫌移送臺中地方檢察署偵辦。