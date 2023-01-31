台股跌逾220點、年線得而復失　電子業落底反彈訊號？

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整體而言，保德信分析，2023年首月國際資金對亞股的態度明顯轉向，特別是台韓雙雄股市一反去年為亞股賣超重心的窘境，年初以來韓股吸金55.55億美元，台股同期亦獲得45.47億美元挹注。
PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，由於經濟數據顯示美國經濟有望以溫和降溫呈現，包括美國第四季GDP季增年率2.9%，超越市場預估的2.8%，另外，12月個人消費支出物價（PCE）指數僅上升0.1%，通膨年增率則自11月的5.5%下降至5%，透露美國生活成本更多降溫跡象，激勵美股在台灣休市期間表現亮眼。
葉家榮指出，從數據分析，聯準會的積極升息已產生效果，不僅美國CPI連續六個月降溫，加上衡量貨幣供應量的重要指標M2，包括流通貨幣、儲蓄存款等在過去兩年持續走緩，並於去年12月轉為下降，在在反映美國經濟正在降溫。而目前正值美國密集公布財報時點，目前已有超過25%的S&P500指數成分股公布第四季財報，其中69%企業業績優於預期，增加市場對於軟著陸的期待。
至於本週全球矚目的焦點除財報外，還有聯準會的升息動作，葉家榮分析，根據Fedwatch工具顯示，本週FOMC升息一碼的機率高達95%以上，帶動美國公債殖利率自年初以來緩步走低，而上半年目前預估僅升息兩碼至4.75%-5.00%區間；從利率期貨價格顯示，本輪緊縮週期利率最終將在4.97％左右見頂，時間可能落在2023年年中。
PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，台股休市期間美國科技股普遍「大漲小回」，最主要在於美國經濟成長不若先前悲觀，甚有高機率能達到軟著陸，加上去年12月物價指數CPI及PPI年增率接連下降，聯準會升息壓力降溫，推升美國半導體股近兩週普遍價量齊揚。
廖炳焜說明，雖然電子產業目前仍處於淡季，且下修展望及砍單雜訊仍不斷，但研判現階段已是庫存去化尾聲，根據晶圓龍頭大廠日前所釋出的訊息將在第二季落底，第三季開始復甦回升，接下來有望見到電子業將陸續完成庫存調整，而股價往往率先反應未來市場走勢，有機會見到指數落底反彈。
另外，根據統計，農曆年開紅盤日後台股走揚機率提高，廖炳焜分析，自2007年以來封關後10日、後20日加權指數上漲機率高達8成，而今年整體國際投資氛圍轉佳，配合台股技術面轉強，只要量能擴大，則有利台股維持強勢格局，後續建議觀察聯準會動向、美股、美國物價指數，以及晶圓龍頭大廠股價走勢等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。