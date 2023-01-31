溫泉會館玻璃爆裂！人妻全裸困浴缸　夫滿身鮮血爬出求救

元宵節快樂！LINE開工送免費貼圖21組：「隱藏版」曝光

▲兔年開工大吉！LINE年後免費貼圖21組快打包，其中蔡司貼圖更可「無條件」下載一鍵快速帶走。（圖／LINE、記者整理）
▲兔年開工大吉！LINE年後免費貼圖21組快打包，其中蔡司貼圖更可「無條件」下載一鍵快速帶走。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

農曆新年一路過到元宵節，LINE在過年前瘋狂釋出新年貼圖後，雖然上周及今（31）日貼圖小舖都只公佈1款免費貼圖，不過《NOWnews今日新聞》另外整理架上找不到的8款全新「隱藏版」，其中蔡司和許匡匡合作，推出「無條件」免費貼圖，免加好友就能一鍵快速打包，此外，Tiffany、2023台灣燈會都有限時免費貼圖，合計21組趕緊打包回家。

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🟡1/31本周貼圖小舖專區

📌LINE旅遊 × 打排球鴨（點此下載）
下載期限：2023/3/1
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE旅遊 × 打排球鴨」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE旅遊 × 打排球鴨」。（圖／LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📌蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角（點此下載．New）
下載期限：2023/2/18
無條件免加好友一鍵下載

▲免費貼圖「蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角」。（圖／LINE）
📌2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！（點此下載．New）
下載期限：2023/2/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！」。（圖／LINE）
📌LINE購物品牌名店×那隻水母（點此下載．New）
下載期限：2023/2/15
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×那隻水母」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×那隻水母」。（圖／LINE）
📌聯邦小白迎兔年 好友發發發（點此下載．New）
下載期限：2023/2/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「聯邦小白迎兔年 好友發發發」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「聯邦小白迎兔年 好友發發發」。（圖／LINE）
📌VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇（點此下載．New）
下載期限：2023/2/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇」。（圖／LINE）
📌Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖（點此下載．New）
下載期限：2023/4/19
下載條件：註冊為品牌摯友

▲免費貼圖「Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖」。（圖／LINE）
📌LINE購物 × 法鬥白泡泡（點此下載．New）
下載期限：2023/2/28
下載條件：搖一搖LINE購物APP

▲免費貼圖「LINE購物 × 法鬥白泡泡」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 法鬥白泡泡」。（圖／LINE）
📌LINE金幣派對 × 企鵝皮蛋來拜年（點此下載．New）
下載期限：2023/2/18
下載條件：參加遊戲轉50次拉霸
 

▲免費貼圖「LINE金幣派對 × 企鵝皮蛋來拜年」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE金幣派對 × 企鵝皮蛋來拜年」。（圖／LINE）
📌LINE購物 × 狗狗君（點此下載）
下載期限：2023/2/5
下載條件：加入好友
 

▲免費貼圖「LINE購物 × 狗狗君」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 狗狗君」。（圖／LINE）
 📌華歌爾 × 不死兔（點此下載）
下載期限：2023/2/4
下載條件：加入好友
 

▲免費貼圖「 華歌爾 × 不死兔」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「 華歌爾 × 不死兔」。（圖／LINE）
📌beurer 博熊依兔大展鴻兔與開心日常（點此下載）
下載期限：2023/2/3
下載條件：加入好友
 

▲免費貼圖「beurer 博熊依兔大展鴻兔與開心日常」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「beurer 博熊依兔大展鴻兔與開心日常」。（圖／LINE）
📌新光銀行×貓小姐Ms.Cat（點此下載）
下載期限：2023/2/6
下載條件：註冊新光銀行LINE帳號會員
 

▲免費貼圖「新光銀行×貓小姐Ms.Cat」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「新光銀行×貓小姐Ms.Cat」。（圖／LINE）
📌阿基獅的日常旗艦版（點此下載）
下載期限：2023/2/2
無條件免加好友一鍵下載
 

▲免費貼圖「阿基獅的日常旗艦版」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「阿基獅的日常旗艦版」。（圖／取自LINE）
🟡 1/24前上架貼圖小舖專區

📌LINE VOOM × 有隻兔子（點此下載）
下載期限：2023/2/23
下載條件：加入好友
 

▲免費貼圖「LINE VOOM × 有隻兔子」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE VOOM × 有隻兔子」。（圖／LINE）
📌LINE社群 × weiweiboy（點此下載）
下載期限：2023/2/16
下載條件：拜訪LINE社群首頁

▲免費貼圖「LINE社群 × weiweiboy」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE社群 × weiweiboy」。（圖／LINE）
📌好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量（點此下載）
下載期限：2023/2/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「好運兔YOU！小粉獅給你滿滿富能量」。（圖／LINE）
📌塔仔不正經 玩轉新一年（點此下載）
下載期限：2023/2/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「塔仔不正經 玩轉新一年」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「塔仔不正經 玩轉新一年」。（圖／LINE）
📌台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！（點此下載）
下載期限：2023/2/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「台灣飛利浦×鹿人的超狂拜年小劇場！」。（圖／LINE）
📌PChome × 兔兔超人 幸福迎新年（點此下載）
下載期限：2023/2/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「PChome × 兔兔超人 幸福迎新年」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「PChome × 兔兔超人 幸福迎新年」。（圖／LINE）
📌LOEWE期間限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/2/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LOEWE期間限定貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LOEWE期間限定貼圖」。（圖／LINE）

LINE有元宵特效！聊天室打「3關鍵字」　跳出熊大放天燈

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