中市年後精彩活動　盧秀燕：歡迎到台中遊玩

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盧秀燕表示，今年新丁粄節擴大舉行也年輕化，不只是傳統活動，也新增許多年輕元素在內，另現在社會少子化，此活動原就有祝福人丁興旺的用意，台中市結婚率為六都第一名，自然人口出生率為六都第二名，該節慶祝福生男育女都非常靈驗，歡迎大家來山城走走。
客家事務委員會主委江俊龍指出，今年活動以「榮耀台中」為主題，主視覺創意的金粄設計不但代表鼓勵生育、男女都是家中的寶貝外，更象徵新丁粄節是全國最具指標性的客家大型慶典之一，活動有120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示及分送、鬪粄比賽、求子儀式、公益販賣。
於2月4日開幕當日，將特別邀請中信兄弟啦啦隊與多組特色踩街團隊參與，園區展館展示超級新丁粄龜粄與桃粄，並於兩日晚間分送給現場民眾；兩天活動規劃有哈客舞青春、Chill山城夜、新丁Night Show等系列活動，邀請金曲獎最佳客語歌手劉劭希、吉那罐子、FEniX、高爾宣等藝人登台演出，活動訊息可至「2023台中東勢新丁粄節」臉書粉絲專頁查詢。
此外，市府觀光旅遊局長陳美秀則以「2023中台灣元宵燈會」為題進行專案報告，她提到，前陣子有一對佳偶在燈海浪漫氛圍下求婚，與南極企鵝及北極熊相遇一樣，在人海中相遇並求婚成功。
對此，盧秀燕說，今年設計南極企鵝及北極熊相遇在中台灣燈會，非常有趣，也很高興有新人求婚成功，盧市長更提議，今年若有佳偶在中台灣燈會求婚成功，再加上觀旅局的規劃甄選，她將以錄製影片等方式獻上祝福。
盧秀燕指出，此次燈會場地中央公園是市中心區內最大的公園，可從白天玩到晚上，如民眾喜歡跑步有三條路徑，包含親子、一般、健腳路徑等，也有相關感官遊樂設施，應有盡有，此外，燈會場地更緊鄰逢甲夜市，到中央公園遊憩後，不只可看燈會，又可到逢甲吃美食及購物。她也感謝建設局在中央公園開幕以來努力建置中央公園導覽APP功能，此次更套用在中台灣燈會園區內，民眾想查詢燈區或需要尋求服務等，都可清楚透過導覽功能了解。
陳美秀說明，今年燈會有6大主題燈區、11款兔子、超過30座燈組，結合傳統花燈藝術、現代氣膜與光影技術，述說台中生態環境、人文藝術等多元特色，包含水域陸地，主題燈區「夢幻樹」、「萌蟲蟲」、「萌兔萬花筒」、「好冰友找朋友」，結合童趣設計，打造超萌樂園。市府為推動低碳永續觀光政策，其中「好冰友找朋友」燈區結合環境議題，市府與知名插畫師米拉合作，以南極企鵝及北極熊相遇為元素進行創作，呈現氣候變遷相遇後、互相依靠並照顧對方成為「好冰友」的故事，歡迎民眾至台中旅遊。