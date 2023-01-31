泰國觀光局推出NFT　適用各地旅遊折扣

近幾年來NFT（Non-fungible token）正夯，泰國政府看準商機，推出「BUAKAW 1 x Amazing Thailand獨家收藏」NFT，該系列將於 2023年初發布，其中包括泰拳傳奇人物Buakaw Banchamek、風景如畫的泰國旅遊景點以及在泰國各地使用的旅遊折扣。
記者賴正琳／綜合報導
NFT是一種以區塊鏈做為背景技術的虛擬資產，以數位藝術品聞名於世，如今泰國政府想到運用新技術創造產值。泰國政府負責數位化、研究和開發的副省長 Nithee Seeprae 說： 「NFT 新系列是泰國推動使用新技術和創建新的『旅遊生態系統』，相信 NFT 將吸引具有高購買力的遊客，同時推動遊客訪問泰國的『旅遊又可增值』的概念。」據悉，「BUAKAW 1 x Amazing Thailand獨家收藏」NFT的推出遵循「Amazing Thailand NFTs」方案，遊客可以在曼谷的五個主要旅遊景點——唐人街、鄭王廟、Giant Swing 和暹羅廣場和沙慕巴甘府的古城收集 NFTs。
該系列將泰國廣受歡迎的旅遊魅力與泰拳的傳統和文化相結合，它基於 BUAKAW 1 NFT 系列，包含 2,000 件以泰拳戰士Buakaw為中心的生成數位藝術作品，由Buaka的 Banchamek健身房於2022年5月創建並推出。此系列訂於2023年初正式推出，以泰拳戰士為背景，有著「旅行液態」功能，背景可以更改為來自泰國 10 個省份的旅遊景點，例如清邁府、清萊府、素可泰府、拉儂府和沾他汶里府。還有一個「對稱液態」功能，允許對NFT進行其他改造和裝飾。並且，提供泰國各地50多家酒店和度假村的住宿折扣，可在2023年全年使用。另外，Buakaw Banchamek在他的臉書粉絲團推出「Friends Get Friends To Travel」功能，NFT 持有者可以邀請他們的朋友參加活動並贏取旅行福利。更多資訊可上官網洽詢。