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47歲關之琳美翻了！她「沒化妝」拒合照　下秒暖舉好窩心

▲47歲時的關之琳（中）與粉絲親切合照。（圖／翻攝自微博、小紅書）
▲47歲時的關之琳（中）與粉絲親切合照。（圖／翻攝自微博、小紅書）

記者黃雅琪/綜合報導

「香江第一美人」香港女星關之琳，早年演過多部知名港片《整蠱專家》、《黃飛鴻》、《東方不敗》、《花田囍事》等片，在華人娛樂圈擁有高知名度。許久未出現在幕前的關之琳，有粉絲翻出一張過往與她的合照，當年47歲的關之琳模樣依舊美艷，令網友大讚「大美人果然不是浪得虛名！」

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▲港星關之琳被外界稱為「香江第一美人」。（圖／翻攝自微博）
▲港星關之琳被外界稱為「香江第一美人」。（圖／翻攝自微博）
社群平台小紅書上，有網友分享自己與明星的合照，並寫下：「翻出一張09年在機場偶遇關之琳的照片，14年過去了關大美女的彬彬有禮和親切我還記憶猶新，她坐在貴賓室看書，我們一個個抑制不住激動的心上去打擾，她一直非常溫柔的說沒關係可以合照，也是我唯一次和明星的合照。」還有網友分享關之琳暖舉「我好久之前去香港也見過她，她說今天不好意思沒有化妝不能照相，但是我可以給你一個擁抱。」

▲關之琳（後）與名媛友人合影，60歲身材曲線成為焦點。（圖／翻攝自Margaret Lee IG）
▲關之琳（後）與名媛友人合影，60歲身材曲線成為焦點。（圖／翻攝自Margaret Lee IG）
照片中的關之琳當年是47歲，只見她身穿全黑色休閒服裝，頭上頂著大大的墨鏡，巨星氣勢十足，最令人驚訝的是近乎素顏的關之琳，膚況極佳、五官深邃又立體，身材也保持得很好！網友熱議「關之琳和王祖賢是我認為亞洲最美的兩個女人」、「我47歲狀態有她這麼好我會開心死的」、「47歲能這樣確實不錯，看起來也就是30多！」

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