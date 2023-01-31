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汪小菲偷吃害她狂掉粉！張蘭態度軟化：不和大S打官司

▲張蘭和助理（左圖）模仿大S、具俊曄的時尚照（右圖），過年期間更狠酸前媳婦，炒高直播間流量。（圖／翻攝自微博、VOUGE雜誌）
▲張蘭和助理（左圖）模仿大S、具俊曄的時尚照（右圖），過年期間更狠酸前媳婦，炒高直播間流量。（圖／翻攝自微博、VOUGE雜誌）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲年前說要來台與大S對決，最後證實只是虛晃一招，過年仍在帶貨賺錢，全年無休的媽媽張蘭，還拿前媳婦的話題炒流量，結果被最強狗仔葛斯齊曝光汪小菲親密激吻照，導致風向轉變，粉絲人數意外下降，她態度放軟在直播時呼喚網友回來，也透露根本無意跟大S打官司，讓助理扮演成具俊曄媽媽的角色，諷刺大S流產是具俊曄的小孩等環節，純粹都是為了反擊，發洩心中怒氣而已。

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▲汪小菲聚會上「撲倒辣妹狂吻」照曝光。（圖／葛斯齊臉書）
▲汪小菲聚會上「撲倒辣妹狂吻」照曝光，連帶影響張蘭直播流量。（圖／葛斯齊臉書）
張蘭在過年直播時表示，自己被大S拉黑、封鎖，卻又瞥見大S、具俊曄一家四口的新年合照，氣得大罵對方「還算是個人嗎？」內心相當忿忿不平，企圖帶領風向。未料葛斯齊爆料汪小菲與張穎穎交往期間仍不斷出軌，讓本來挺他的網友相當失望，連帶的導致張蘭粉絲數狂掉，目前粉絲數為936萬人，她本來有意在過年期間衝到一千萬，沒想到還少了2、3千名粉絲。

▲張蘭（左）自爆被大S拉黑，卻在過年時看見對方一家四口合照。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭（左）自爆被大S拉黑，卻在過年時看見對方一家四口合照。（圖／翻攝自微博）
她28日直播時說出真實想法，表示自己的姥姥曾說過一句話特別對，「餓死不要飯，屈死不打官司」，所以不會和大S打官司，去爭奪撫養權，因為這樣不論輸贏都會傷害下一代；她內心在乎的是做好自己的企業，努力把事業做好。但張蘭也表明，如果被惹到絕對會反擊，「當別人在惹你，一次次挑戰心理極限，別人惹你的時候必定反擊！」

▲張蘭表示受到委屈會反擊。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭表示受到委屈會反擊。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭表示不會跟大S打官司，只想把企業做好。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭表示不會跟大S打官司，只想把企業做好。（圖／翻攝自微博）
而過年這段期間，張蘭用盡所有方法嘲諷大S，還酸具俊曄在《極限震撼》被舊床墊砸頭，非常可憐，都是為了炒流量、帶貨做生意，以工作、反擊兩不誤的方式，為自己增加關注度，沒想到汪小菲激吻女性照片，讓她粉絲數掉了不少，也不敢對兒子生氣，只能無奈地在直播間喊話要粉絲回來。

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