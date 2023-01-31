啦啦隊女神認整過型！「臉蛋1部位」縫過：男生看不出來
隨著現代人審美觀改變，不少藝人、網紅，甚至是啦啦隊跑去整型，已經習以為常。隸屬統一7-ELEVEn獅的啦啦隊女孩瑟七，就在IG上大方承認，自己有打過玻尿酸和肉毒，就連雙眼皮都是縫來的，並高EQ反擊外界看法，「反正很多男生也看不出來是真的還是假的！」
娛樂中心/綜合報導
被譽為南台灣最頂啦啦隊的女孩瑟七，日前在IG限動上開放粉絲們問答，就有網友好奇詢問，「瑟七都怎麼維持身材的~大腿好細好羨慕！」瑟七則心虛回應，「沒有維持可言...過年超胖…腿是天生就不會胖！」
而被問到如何面對酸民？瑟七則透露，她以前其實很在意，但現在就選擇不看，「反正喜不喜歡本來就是主觀的，他不喜歡我還是有別人喜歡，就像我喜歡的帥哥，大家也不一定喜歡～」
至於談到有沒有整型？瑟七大方承認，「我有縫雙眼皮，打過下巴玻尿酸（現在全掉了），打過兩次還三次？的肉毒」，不過她認為，「但是有沒有整型有什麼關係，反正很多男生也看不出來是真的還是假的」，並附上一個無奈的表情符號。
事實上，2020年加入Uni-Girls的瑟七，年紀輕輕就憑藉搞怪活潑的風格，以及有目共睹的好身材，成為廣大球迷的討論話題，隔年更成為職籃新竹攻城獅的啦啦隊成員，在棒籃雙棲、雙獅共舞的加持下，也為她帶來超高人氣，更成為Uni-Girls的活招牌。（編輯：詹鎰睿）