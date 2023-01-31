名家論壇》邱師儀／麥卡錫來台機率大，展現防衛台灣意願

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試想一下如果兩岸發生軍事衝突，是因為美國的高階官員接連來訪，美國怎麼會沒有義務出兵介入台海？1964年時美國覺得吳廷琰總統死後的南越已經無以為繼，為了怕整個南越都赤化，最後淪入共產魔爪，甘迺迪總統先是送了一萬六千名的軍事顧問到南越。當年八月二日，北越船隻攻擊美國戊守北部灣的驅逐艦(the USS Maddox)，美國的反應是：終於在1965年決定投入越戰。先不論越戰的結果如何，美國與親美南越之間的各種關係，導致北方的越共步步進逼，終而讓美國參與因親近南越而起的越戰。而且越戰一開打時，美國朝野與民間都是支持的。儘管越戰初期絕大部分的美國民眾對於這場戰事所知有限，但在1967年之前，整體的民意氛圍還算是支持美國出兵越南。南越的例子跟當下的台灣有幾分神似，甚至我們可以說，對比越戰初期有些美國民眾對於越戰所知有限，反觀今日有近九成的美國民眾將中國視為是競爭者甚至是敵人(Pew Research Center, 2021)，因此如果兩岸發生戰事，美國民眾不見得會反對美軍介入，尤其當這個戰事是因為美國高層官員訪台而起。
當然，習近平看看烏俄戰爭，看看年前包括CSIS兩項兵推的結果，再秤秤解放軍的斤兩，他會知道至少到2027年中共軍事羽翼較為豐厚之前，對台發動戰事就會是吞敗仗的開始。所以，已經搬掉連任石頭的他，不會笨到現在就發動戰爭，也因此最近才會有從美方傳出的「習近平首要還是和平統一」、「習對台不會熱戰，但會以截斷台灣對外海陸的方式來處理」的聲音。
麥卡錫跟裴洛西不一樣
裴洛西跟麥卡錫訪台的動機不一樣，但兩者訪台的意願卻是一樣的。裴洛西是37年的眾議院老將，2022年連任選舉時席捲八成四選票，因此選票不會是她的考量，訪不訪台跟她仕途無關。事實上，裴洛西從天安門事件兩年後就到天安門去拉白布條抗議，她一路以來一直就是中共的剋星，屬於民主黨內理念型的反共菁英。但麥卡錫不一樣，從2007年初任眾議員至今，2019-2023年間他還是眾院少數黨主席，更早之前的2014-2019年間他是眾院多數黨主席，當時他還要襄助兩位議長老闆貝納(John Boehner)與萊恩(Paul Ryan)。換言之，麥卡錫還是一個職涯正在爬升當中的政治人物。年初麥卡錫選議長選了破天荒的15輪，完全惹到20位川系眾議員的遭遇，也顯示他在共和黨內部不但權力不穩，甚至是一個跛腳的議長。因此麥卡錫需要取悅共和黨非建制派，除了川普本人之外，就是廿位來自於「自由黨團」(House freedom caucus)的極右派眾議員。而自由黨團議員最在乎的No.1議題是「聯邦政府越小越好」，但No.2議題就是「怎樣可以修理中共」？就前者而言，麥卡錫與成立了調查拜登政府的次級委員會；而針對後者麥卡錫反應更快，一上任即成立眾院任務編制的「中國小組」，並且任命反中有名的威斯康辛州38歲的眾議員加拉格爾(Mike Gallagher)擔任主席。換言之，用力地抗中絕對是麥卡錫在共和黨內勉力爬升的加分關鍵。
去年七月廿八日，也就是在美國期中選舉前夕，麥卡錫就公開力挺裴洛西訪台，也說如果他在眾院換共和黨執政後，若由他當選議長，他也會訪問台灣。現在看起來，麥卡錫只是想要兌現他當時的承諾而已。如果說裴洛西畢生致力於對抗中共，則麥卡錫就是順應時勢抗中，裴洛西的從政史中可以看到早期很多有關於她抗中的言論，但是58歲的麥卡錫，在更早期的從政紀錄中比較難找到抗中言論。
搶反中，美國政壇水很深
民主、共和兩黨的意識形態南轅北轍，但抗中幾乎是兩黨少數都可以有的共識，而親近與援助台灣遂變成很重要的手段。然而最有趣的現象，是民主與共和兩黨同時也攻擊彼此抗中的力道與方式。事實上，麥卡錫所成立的中國小組儘管有全部共和黨眾議員的支持，但有1/3的民主黨眾議員並未支持。對於這些民主黨眾議員來說，這個中國小組可能會參雜著川普式的「陰謀論」，而且也是被共和黨把持的。這也就是為什麼麥卡錫在中國小組成立的院會演說中，一再保證他的反共作為絕對是跨黨派的，民主黨人跟他的目標一致。但許多民主黨人不奉陪，自由派媒體甚至起底麥卡錫的辦公室主任(chief of staff)邁耶爾(Daniel P. Meyer)投資中國公司阿里巴巴至少五十萬美金，甚至還長期替阿里巴巴在國會遊說利益。
當然，兩黨搶著攻擊對手的抗中DNA不純正，共和黨對民主黨的砲火更是猛烈，拜登的小兒子杭特就被批評投資中國能源公司至少10%的股份。到了國會山莊，中國小組的主席加拉格爾近來批評：拜登在G20峰會與習近平見面時並沒有對習近平就台灣議題施加壓力。在加拉格爾這樣的右翼共和黨員眼中，拜登是個對中硬不起來的瘸子(cripple Biden)，一方面笑他又老又憨，二方面彰顯拜登抗中不力。總之，共和、民主兩黨正用各自互不相容的方式在「愛台灣」與「打中共」，儘管現在當家的是民主黨，又有國務院與國防部在美台結盟的腳步上時不時踩一下剎車，但就之前裴洛西鐵了心要訪台的經驗，其實五角大廈都已經有了心理準備，並且積極地沙盤推演麥卡錫來台的路線與維安。接下來的接招，就是台灣的事了。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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