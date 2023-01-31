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名家論壇》黎榮章／民進黨總統人選　賴清德定於一尊？

▲副總統賴清德於農曆年間展開全台拜廟之旅，人氣相當高。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德於農曆年間展開全台拜廟之旅，人氣相當高。（圖／總統府提供）

文／黎榮章

副總統賴清德在1月18日順利當選黨主席，他也於農曆年間展開全台拜廟之旅，被認為提前替總統選舉暖身。事實上，賴清德目前被看好是2024民進黨總統初選最具競爭力的人選，但民進黨內的學術倫理問題、黑金問題，尤其是他政治發跡地台南正持續發展中的光電弊案、正副議長疑似賄選案，是他上任黨主席後無可迴避的難題，也是賴清德角逐總統候選人之路的一個阻礙。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察賴清德近期的網路聲量趨勢圖，聲量最高的是12月初他確診期間確定參選黨主席，當日聲量1.5萬則，聲量第二高的話題是是賴清德提出民進黨敗選的三大原因「論文抄襲、黑金、沒聽基層聲音」，聲量7.6千則。而聲量第三高則是賴清德表示，如果「疑美論」成為共識台灣會很危險，當日聲量6.4千則。綜觀而言，雖然民進黨內黑金與黑道問題被認為是賴清德無可迴避的課題，更可能成為他問鼎2024總統時的未爆彈，但從近兩個月來賴清德的聲量高點，都跟台南黑金無直接關聯。

▲賴清德：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲賴清德：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
不過賴清德本人也提出，民進黨2022九合一敗選要因，與黑金問題脫不了干係，而從網路聲量比例上來看，賴清德本人目前並未被捲入黑金爭議，在民進黨內的黑金與黑道相關議題中，與賴清德有關的聲量只佔3%。黑金相關討論近來都聚焦台南，賴清德1月14日回台南舉行黨員座談，他不只大動作要市長、立委、議員站起來對市民鞠躬道歉，也嚴詞宣誓，要請檢調單位對台南市發生的事嚴格查辦。「如果有證據，該抓去關，全部抓去關，不用分黨派。」這番話產生宣示效果，但相關案件仍在偵辦，後續還有多少未爆彈不得而知，賴清德能否順利帶民進黨走出黑金陰影，仍不能大意。

▲民進黨黑金與黑道話題：與賴清德有關　網路聲量佔比（圖／QuickseeK提供）
▲民進黨黑金與黑道話題：與賴清德有關　網路聲量佔比（圖／QuickseeK提供）
再觀察臉書上政治立場親綠營的粉專提及賴清德的相關貼文 ，前三聚焦的話題分別是「反對賴清德調整兩岸論述」、「支持賴當主席」、「呼籲賴重視基層支持者不滿高嘉瑜、王世堅的聲音」。這三大話題就已經超過綠側翼粉專提到賴清德的貼文的一半以上。縱觀綠側翼粉專，也就是綠營網路義勇軍或網軍近期提到賴清德的相關貼文，顯然雖有部分粉專已認定賴是未來民進黨新共主、2024接班人選，鼓勵他帶民進黨再出發、儘早準備2024，但也有不少貼文顯示賴仍面臨黨內整合問題，例如部分派系對高嘉瑜不滿，且認為高嘉瑜是賴清德自己人，賴應該「管一管」，綠側翼對賴仍非一面倒相挺。

▲臉書親綠粉專：提及賴清德貼文　貼文主題分析（圖／QuickseeK提供）
▲臉書親綠粉專：提及賴清德貼文　貼文主題分析（圖／QuickseeK提供）
綜合分析賴清德現階段的難題，其一是民進黨敗選幾大原因有待賴清德逐一挽起袖子處理，是否能整頓黨內問題、重新贏得民心尚不可知，其二從網路數據來看，賴清德還沒能達成民進黨內、泛綠陣營內的大一統，獲得支持者的全面支持，其三則是前副總統陳建仁接任新閣揆，民進黨內將會有一番權力洗牌，陳建仁會不會成為新天王，並有實力與野心與賴清德角逐2024總統初選仍未可知，可以想見，賴清德角逐總統之路，尚有不少難題待解。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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