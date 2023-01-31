名家論壇》黎榮章／民進黨總統人選　賴清德定於一尊？

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不過賴清德本人也提出，民進黨2022九合一敗選要因，與黑金問題脫不了干係，而從網路聲量比例上來看，賴清德本人目前並未被捲入黑金爭議，在民進黨內的黑金與黑道相關議題中，與賴清德有關的聲量只佔3%。黑金相關討論近來都聚焦台南，賴清德1月14日回台南舉行黨員座談，他不只大動作要市長、立委、議員站起來對市民鞠躬道歉，也嚴詞宣誓，要請檢調單位對台南市發生的事嚴格查辦。「如果有證據，該抓去關，全部抓去關，不用分黨派。」這番話產生宣示效果，但相關案件仍在偵辦，後續還有多少未爆彈不得而知，賴清德能否順利帶民進黨走出黑金陰影，仍不能大意。
再觀察臉書上政治立場親綠營的粉專提及賴清德的相關貼文 ，前三聚焦的話題分別是「反對賴清德調整兩岸論述」、「支持賴當主席」、「呼籲賴重視基層支持者不滿高嘉瑜、王世堅的聲音」。這三大話題就已經超過綠側翼粉專提到賴清德的貼文的一半以上。縱觀綠側翼粉專，也就是綠營網路義勇軍或網軍近期提到賴清德的相關貼文，顯然雖有部分粉專已認定賴是未來民進黨新共主、2024接班人選，鼓勵他帶民進黨再出發、儘早準備2024，但也有不少貼文顯示賴仍面臨黨內整合問題，例如部分派系對高嘉瑜不滿，且認為高嘉瑜是賴清德自己人，賴應該「管一管」，綠側翼對賴仍非一面倒相挺。
綜合分析賴清德現階段的難題，其一是民進黨敗選幾大原因有待賴清德逐一挽起袖子處理，是否能整頓黨內問題、重新贏得民心尚不可知，其二從網路數據來看，賴清德還沒能達成民進黨內、泛綠陣營內的大一統，獲得支持者的全面支持，其三則是前副總統陳建仁接任新閣揆，民進黨內將會有一番權力洗牌，陳建仁會不會成為新天王，並有實力與野心與賴清德角逐2024總統初選仍未可知，可以想見，賴清德角逐總統之路，尚有不少難題待解。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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